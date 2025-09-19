Çelik Kanatlar, TEKNOFEST'te Unutulmaz Gösterilere İmza Attı

TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar unutulmaz gösterilere imza atıyor. Çelik kanatların gösteriye hazırlandığı anlar kameraya yansırken, Jandarma Pilot Albay Aydın Güler, "Gençlerin teknolojiye olan merakının bir parçası olabilmek bizi de mutlu ediyor. Gençler çalışmayı hiçbir zaman elden bırakmasınlar. Çünkü her şey emek istiyor. Yeri geldiği zaman en büyük eksikliği çalışmak konusunda yaşıyoruz" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" yaptıkları gösterilerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Gösteri ekibi 4 pilot 2 teknisyen ve 1 sunum yapan üsteğmen oluşuyor. Yana uçuş, geriye uçuş, normal irtifada düz uçuşta ani tırmanış gibi hareketler gerçekleştiriyorlar. Jandarma pilot Albay Aydın Güler, Jandarma Pilot Binbaşı Serdar Yavaş, Jandarma Pilot Üsteğmen Ahmet Selim Öğreten, Jandarma Pilot Üsteğmen Yusuf Özata, Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz, Jandarma Uçak Helikopter Teknisyen Kıdemli Başçavuş Adem Dinç, Jandarma Uçak Helikopter Teknisyen Kıdemli Çavuş Yunus Emre Memiş vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Pilotlar gökyüzünde gösteri gerçekleştirirken Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz'da hazırladığı sunumlarla vatandaşları coşturuyor.

TEKNOFEST İstanbul kapsamından da gösteri yapan Çelik Kanatlar vatandaşlar nefes kesen anlar yaşattı. Çelik Kanatlar, havada yaptıkları zeybek şovu ile vatandaşların nefeslerini kesti. Çelik Kanatlar'ın gösteri öncesinde yaptığı hazırlık görüntülendi.

Gösteri öncesi konuşan Jandarma Pilot Albay Aydın Güler, "TEKNOFEST 2025 kapsamında icra ettiğimiz gösteri uçlarında buradaki gençlerin havacılık merakı ve teknolojiye olan merakının bir parçası olabilmek bizi de mutlu ediyor. Aynı zamanda onlarında yüreklerine dokunarak bir nebze havacılık aşkı diyeyim gönüllerinde yer edebilmesini sağlamak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Çelik Kanatlar uçuş gösteri ekibi toplamda 4 pilot 2 teknisyenden bir de sunucumuz var. Toplam 7 kişiden oluşmakta. Aslında 2 teknisyenimiz olarak görünüyor olsa bile bu işin arka tarafında büyük bir Jandarma Bakım Havacılık Komutanlığı var. 2 helikopter senkronize olarak hareketlerimizi bütünleşerek yapmaya çalışıyoruz. Bunlar daha önceden çalışılmış hareketler. Belli limitler dahilinde limitlerin dışına çıkmayacak şekilde yapabildiğimizin en güzelini yaparak izleyenlere güzel dakikalar geçirmelerini sağlıyoruz. Yana uçuş, geriye uçuş, normal irtifada düz uçuşta ani tırmanışla ilgili hareketlerimiz var. Bir de insanların ilgisini çeken iki helikopterle zeybek oyunumuz. Gençlerin hayallerinin peşinden koşması eğer bu hayal pilotlukla ilgiliyse tüm her şeyde geçerli olmakla birlikte çalışmayı hiçbir zaman elden bırakmasınlar. Çünkü her şey emek istiyor. Yeri geldiği zaman en büyük eksikliği çalışmak konusunda yaşıyoruz" dedi.

Gösteri sırasında yaptığı sunumlarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz ise, "Pilotlarımızın yaptığı her harekette onlarla beraber o adrenalini yaşıyorum. Her sunum öncesinde hala heyecanlanıyorum. Gösteri bitip sağ salim teker koyana kadar da heyecanımız sürüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL