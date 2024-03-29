Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan açılış saatleri düzenlemesi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alandaki müzeler de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle açılış saatlerinde düzenlemeler yaptı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da, "31 Mart Pazar günü tüm ülkede gerçekleştirilecek olan yerel seçimler sebebiyle Başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacaktır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 9 Nisan Salı günü ziyarete kapalı olup, diğer müzelerimiz ziyarete açıktır. 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı sebebiyle Başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacaktır" denildi. - ÇANAKKALE