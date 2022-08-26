Çalışma salonu yapımında sona yaklaşıldı

Yeni eğitim-öğretim tercih döneminde yüzde 100 doluluk oranıyla tüm kontenjanları dolan Atatürk Üniversitesi, 65 yıllık kadim eğitim kültürüyle yeni öğrencilerini bekliyor.

Yeni Nesi Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle toplumsal katkı, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alanlarındaki başarısının yanı sıra öğrencilerinin en iyi şekilde eğitim almaları ve mutlu bir kampüs hayatı yaşamaları için projelerine devam eden Atatürk Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla öğrenciler için yeni bir Çalışma Salonu inşa edildi.

Kampüs merkezinde yer alan ve toplam 3 bin metrekare kapalı alana sahip olan Çalışma Salonu, aynı anda yaklaşık bin öğrenciye hizmet verebilecek. İçerisinde her biri yaklaşık 150 metrekare alana sahip 8 adet çalışma salonu, 14 metrekare alana sahip 2 adet (bay-bayan) mescit, 52 metrekare alana sahip 2 adet bay-bayan WC ve 2 adet engelli WC bulunan merkezde ayrıca, yaklaşık 400 metrekare alana sahip bir kantin yer alacak. Bahçesinde sosyal yaşam alanları, çeşitli sportif faaliyetlerin yapılacağı sahalar ve dinlenme alanlarının da yer almasının planlandığı çalışma salonunun yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.

"Öğrencilerimizin Huzuru ve Mutluluğu Bizim Birinci Önceliğimiz"

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen tüm projelerin, öğrencilerin daha rahat bir kampüs yaşamı sürmeleri için hazırlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bedenen ve zihnen rahat olan öğrencilerin başarıyı daha kolay yakaladıklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: "Yapımı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ve öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi gören okuma salonunun ardından yine önemli bir proje olan Çalışma Salonunun yapım aşamasında sona geldik. Daima yenilemeyi ve geliştirmeyi hedeflediğimiz kampüsümüzde öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir merkez tasarladık. Bu birimimizde öğrencilerimiz ders çalışıp sınavlarına hazırlanabilecek, çeşitli spor faaliyetleri yapabilecek ve dinlenme alanlarında boş vakitlerini değerlendirebilecekler. Öğrenciyi merkezine alan ve onların mutluluklarını önemseyen bir yönetim anlayışıyla yapmış olduğumuz projelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM