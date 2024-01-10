Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı Emet ilçesinde yılbaşı itibarıyla hizmete giren 8 kilometrelik ek Emet- Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu.

Emet Karayolları 14. Bölge Şefliği İdari Merkezi ve Şantiyesinde Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve karayolları işçileri ile bir araya gelen Bölge Müdürü Akyazı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emet Karayolları 14. Bölge Şefliğinin karla mücadele için kurduğu ekip ve araç istasyonunda kazasız belasız bir sezon geçirmek adına dualar edildi. İlçe Karayolları ekiplerinin, yaklaşan kış ve kar şartlarına karşı en aktif şekilde hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladıkları belirtildi. - KÜTAHYA