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Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Berke Erdal - Yerel
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Son dakika habere göre Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı Bursa'da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı.

Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

BURSA - Bursa'da iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktı. Top bombaları çevre kirliliğine yol açması ve ayrıca ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması sebebiyle, sahur ve iftar saatinde itfaiye ekipleri Tophane'de ses bombası patlatıyor.

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu, yerini daha pratik ve kullanışlı olan ses bombasına bıraktı. Top bombalarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve ayrıca ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması sebebiyle bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur saatinde Tophane'de ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor.

Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

Son dakika haberleri: Bursa'da tarihi surlardaki top atışı yerini ses bombasına bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Yerel

Yerel, Haberler

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