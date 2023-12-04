Bursa'da 5.1 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yarattı

Bursa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonucunda halk panik yaşadı. Bir diş hekimi hastasını kucaklayarak dışarı çıkarken, bir işyerinde ise çalışanlar panikle kaçarken bir kişi çayını yudumlamaya devam etti. Mudanya'daki işyerlerindeki güvenlik kameraları ise panik anlarını kaydetti.

Bursa'da 10.42 sıralarında 5.1 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. Bir diş hekimi, tedavi ettiği hastasını da alıp dışarıya kaçarken, bir işyerinde çok sayıda çalışan dışarı kaçmasına rağmen bir şey olmamış gibi çayını yudumlayan kişi de fenomen oldu. Mudanya'daki işyerlerindeki güvenlik kameralarında panik anları da saniye saniye kaydedildi.

Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ancak 5.1 ve 4.5 büyüklüğüyle Mudanya'yı derinden sarsan depremde vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Deprem Bursa'nın 7 merkez ilçesinde de hissedildi.

Bir diş kliniğinde deprem esnasında hekimin koltuktaki hastayı da adeta kucaklayıp dışarı çıkarması saniye saniye kameralara yansıdı. Nilüfer ilçesinde de bir işyerindeki çok sayıda çalışan dışarıya panikle kaçarken, bir kişinin oturup çayını yudumlamayı sürdürmesi dikkat çekti.

Öte yandan Mudanya'da bir anaokulunun güvenlik kamerası sallantıyı ciddi anlamda hissettirdi. Bir çorapçı dükkanında da çalışanlar ve işyeri sahibi de panikle soluğu dışarıda aldılar.

Kısa süren deprem paniğinin ardından yaklaşık yarım saat dışarıda kalan Bursalılar yeniden işlerinin başına döndüler. - BURSA