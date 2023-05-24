Bu tavuklar yüksek proteinli mavi yumurtluyor

Sinop'ta yaşayan Fethiye Çağlayan'ın beslediği tavuklar kabuğu açık mavi renkte yumurta veriyor. Normaline göre lezzeti farklı olan mavi yumurtaların protein ve kalori değeri de yüksek oluyor.

Sinop'un Kılıçlı köyünde yaşayan Fethiye Çağlayan, komşularından duyduğu mavi yumurtlayan tavuğu merak edip yumurtasını alarak kuluçkaya yatırdı. Civcivler de büyüyüp yumurta vermeye başladığı zaman onların da yumurtasının mavi olduğunu fark etti. Pazarda sattığı mavi yumurtanın fiyatının daha yüksek olduğunu belirten Çağlayan, protein ve kalori değerinin yüksek olduğundan ilgi gördüğünü söyledi.

"Kalorisi proteini fazla diyorlar"

Hayvancılık ve pazarcılıkla uğraşan Fethiye Çağlayan, "Mavi yumurta mavi yumurta diyorlardı, komşularımda vardı ben de onlardan yumurta aldım kuluçkaya yatırdım. Böyle 3 tane tavuğun yumurtası mavi oldu. Daha çoktu ama ölenler oldu, 3 tane kaldı onlar da mavi yumurtluyor. Kalorisi proteini fazla diyorlar, çok da detayını bilemiyorum" diye konuştu.

Pazarda fiyatının 2 katından fazla olduğunu ancak elinde az miktarda yetiştiği için kendisinin uygun fiyata verdiğini söyleyen Çağlayan, "Çoğu insan biliyor mavi yumurtayı, merak ettiklerinden ya da proteini yüksek olduğundan alıyorlar çocuklarına yedirmek için. Bunu 10 liraya satıyorlar, normali 4 liraya satılıyor. Ama ben fazla olmadığı için hepsini aynı fiyattan veriyorum" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Meral Çağlayan, "Irk olarak fazla bilgim yok ama değişik. Yumurtalarının kalorisinin fazla olduğunu söylüyorlar, besin değerinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Komşularla çoğaltmaya çalışıyoruz, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Günde 1 tane yumurtluyorlar, daha fazla olsa daha çok yumurta alırız ama bizde 3 tane var" dedi. - SİNOP