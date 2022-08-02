Bu mesaja dikkat; SMS ile linke yönlendiriyorlar Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiriyorlar. Siber korsanlar, tuzaklarına her geçen gün yenisi ekliyor. Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini SMS üzerinden yürütüyor. Mobil telefondan gönderilen 'Aile teklifleri için seçildiniz. 3000 liranı al' yazılı SMS'lerle vatandaşlar, linke yönlendiriliyor. Siber zorbalar, kullanıcının mesajdaki linke tıklayınca tüm bilgilerini ele geçiriyor. Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. (Ali Canberk Özbuğutu - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel SMS Yerel Güncel Haberler

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