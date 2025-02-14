BTSO üyesi tekstil sektör temsilcileri ihracat için Fransa'da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO, KFA Fuarcılık organizasyonuyla Bursalı tekstil sektör temsilcilerini Avrupa'nın en prestijli tekstil fuarları arasında yer alan Premiere Vision ve Texworld Fuarları için Fransa'ya taşıdı. Bursa'dan 60'a yakın iş dünyası temsilcisi, fuarlarda yeni iş bağlantıları kurarak küresel pazardaki fırsatları değerlendirme fırsatı yakaladı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, üyelerinin farklı sektörlerde ihracatçı kimliğini güçlendirmeye yurt dışı fuar ziyaretleri ile devam ediyor. Bursalı tekstil sektörü temsilcileri Avrupa'nın önde gelen kumaş, aksesuar ve moda fuarlarından Texworld Paris 2025 Spring Fuarı ile moda ve tekstil endüstrisinin profesyonellerini bir araya getiren Premiere Vision Fuarı'na çıkarma yaptı. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, ilk olarak Türkiye'nin Fransa Başkonsolosu Kerem Yılmaz ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile Texworld Fuarı'nda stant açan firmalarla bir araya geldi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Konsey Başkanı Bayram Uçkun, BTSO 17. Komite Başkanı Serap Mercan ve Meclis Üyesi Ahmet Aşık ile birlikte tekstil sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Premiere Vision'da stant açan Bursalı firmalara ziyarette bulundu.

"Bursalı firmalar ihracata odaklandı"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO olarak tekstil sektörünün en önemli buluşmalarına yoğun bir Bursa heyetiyle katıldıklarını ifade ederek, "Fuara firmalarımız büyük bir özenle hazırlandı. BTSO heyeti olarak firmalarımızı tek tek ziyaret ettik. Sektördeki maliyet artışları ve rekabetçiliğimizi zorlayan döviz kurları firmalarımızın en önemli gündem maddesi. Sektör temsilcileri 2025 yılının iyi geçmesini bekliyor. Fuarda Bursalı üreticilerin ne kadar ihracat yapma arzusu içinde olduğunu bizzat gördük. Bu fuarların da katkısıyla firmalarımızın önemli iş bağlantıları kurmasını ve yeni ihracat kanalları oluşturmasını umuyorum." dedi.

"Verimli bir program oldu"

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, Bursalı firmalarla birlikte verimli bir Fransa programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Firmalarımız fuarda farklı ülkelerden birçok firma ile iletişim kurdu. Bu önemli etkinliğin Bursa ve ülkemiz açısından ihracatla ve yeni siparişlerle dolu geçmesini temenni ediyorum. BTSO, KFA Fuarcılık organizasyonunda her sene her iki fuara da özel bir organizasyon düzenliyor. Sektörümüzün ihracat ağını geliştiren bu etkinlikler oldukça kıymetli. Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"İş gezileri firmalara yeni ufuklar kazandırıyor"

BTSO Meclis Üyesi Ahmet Aşık, Türkiye'nin tekstil sektöründeki konumu ve tecrübesinin dünyaca bilindiğini ifade ederek, "Firmalarımızın her iki fuara da oldukça iyi hazırlandığını gözlemledik. Katılımcıların fuardan beklentileri üst seviyede. Bu tür iş gezileri, yeni ticaret fırsatlarıyla birlikte firmaların dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlıyor." dedi.

BTSO 17. Meslek Komitesi Başkanı Serap Mercan da Premiere Vision Fuarı'nda Türkiye'nin tekstilde ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğuna bizzat şahit olduğunu söyledi. Mercan, "Bursalı firmalarımız Ar-Ge çalışmaları ve sahip oldukları vizyon ile fuarda farkını ortaya koydu. Tekstil sektörü ülkemiz için çok değerli. Her zaman Bursa tekstildeki konumunu güçlendirecektir."

"Sektörde iyileşme hızla artacak"

Premiere Vision Fuarı'nın Bursalı katılımcılarından olan Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Işık da fuarların kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Geçen yıl bir durgunluk dönemi geçirdik. Sadece Türkiye için değil, tüm ülkeler için aynı durum söz konusu. Sektördeki en önemli sıkıntılarından birisi de Çin. Nisan ve mayıs aylarından sonra sektörde iyileşmenin hızla artacağına inanıyorum. Bizim firma olarak kendi ipliğimizi üretiyor olmamız sektörde bizi daha dinamik tutuyor." ifadelerini kullandı.

Premiere Vision fuara katılımcılarından Kayaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu ise, "Fuara fark oluşturacak yeni modeller hazırlandık. Biz cesaretli bir toplumuz. İçinde bulunduğumuz zorluklara rağmen yatırıma ve yeniliklere devam ediyoruz. Yeni bir fabrika daha kurduk. Daha fazla ihracat için mücadelemize devam edeceğiz. Çatı kuruluşumuz olan BTSO'ya iş dünyamıza yaptıkları rehberlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

"BTSO firmalara yol gösteriyor"

Premiere Vision katılımcılarından Ezgi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Ezgi, "Ürün yelpazemizi daha katma değerli hale getirerek rekabetin biraz dışında kalmaya çalışıyoruz. Bursa, Türkiye'de tekstil sektöründe birikimi olan bir şehir. Bizim şu andaki avantajımız Avrupa'ya yakınlığımız, hızlı üretim ve farklı üretim yeteneğine yatkın olmamız. BTSO da bu noktada firmalara yol gösterici başarılı çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Fuarlar ihracat için büyük önem taşıyor"

Texworld fuarında stant açan ve KFA Fuarcılık organizasyonuyla Fransa'ya gelen Ramnur Tekstil yöneticilerinden Barış Yılmaz, 8 yıldan bu yana fuara katıldıklarını belirterek, "Bu sene koleksiyonu daha da geliştirip yeni müşterilerle tanışmak için Fransa'ya geldik. Texworld bizim için 3 önemli fuardan birisi. Uluslararası anlamda tüm sektör dinamikleri bu fuarda yerlerini alıyor. Bizler KFA Fuarcılık'tan çok memnunuz. 20 yıldır BTSO üyeyiz. Odamızın sunduğu destekler ve ilgileri, bizim fuara hazırlanmamızı kolaylaştırıyor." şeklinde konuştu.

"KFA fuarcılıktan oldukça memnunuz"

KFA Fuarcılık ile fuara gelen Akdem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Akdemir, her geçen sene ihracat pazarlarına çeşitlendirmek için yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "Fuarlar sektörlere ivme kazandırıyor. Nerede olduğumuzu, nasıl ilerleyeceğimizi ve rakiplerimiz arasındaki dengemizi ölçmek için büyük destek sağlıyor. Piyasadaki analizleri iyi yaparak modeller hazırlıyoruz. Bu yılın geçen seneye göre daha iyi olacağına inanıyorum. Tekstil hiçbir zaman ölmez ve daima ayakta kalır. BTSO'nun tekstil sektörüne yönelik fuarlarına da katılıyoruz. Donanımlı ve hazırlıklı olursak daha iyi noktaya geleceğiz. Biz yurt dışı fuarlarda KFA Fuarcılık ile çalışıyoruz ve gayet memnunuz." dedi.

Bursalı tekstilciler fuara damga vurdu

Türkiye'nin 2. büyük katılımcı ülke olduğu Texworld Fuarı'nda 80'e yakın Türk firması uluslararası profesyonellerle görüşmeler gerçekleştirdi. Fuarda ayrıca 22 Bursalı firma stant açarak yeni modelleri görücüye çıkardı. Premiere Vision Fuarı'nda ise Türkiye'den 202 firma stant açtı. Bu firmaların 54'ü ise Bursalı firmalardan oluştu. - BURSA