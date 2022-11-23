Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi Yerel Haberler Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çanakkale Boğazı Çanakkale Bozcaada Fırtına Yerel Haberler

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