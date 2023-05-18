Bornova'da Hedef 50 Milyon Atalık Tohum

Yerel üreticilere destek olmak amacıyla 2022 yılında 5 milyon atalık tohum dağıtan Bornova Belediyesi hedef büyüttü. Bu yıl 50 milyon atalık tohum üretilecek ve yine ücretsiz olarak dağıtılacak. Güvenli ve doğal ürünlere ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları projelerle yerel üreticiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yerel üreticilere destek olmak amacıyla 2022 yılında 5 milyon atalık tohum dağıtan Bornova Belediyesi hedef büyüttü. Bu yıl 50 milyon atalık tohum üretilecek ve yine ücretsiz olarak dağıtılacak. Güvenli ve doğal ürünlere ulaşımın her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları projelerle yerel üreticiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Dikim yaptığı alanları arttırarak Pınarbaşı, Yaka ve Kayadibi mahallelerinde bulunan toplam 9 dönümlük arazide domates, biber, patlıcan, bamya, kavun, karpuz, salatalık, kabak, mısır, ayçekirdeği, acur, buğday ve fasulye başta olmak üzere birçok ürüne ait toplam 134 çeşit atalık tohum yetiştiren Bornova Belediyesi hedefini 50 milyon tohum olarak belirledi. Bu tohumların büyük bir bölümü yerel üreticilere, bir kısmı ile fide yapılarak yine vatandaşlara dağıtılıyor.

LİSELİ GENÇLER FİDE DİKTİ

Bu hedef doğrultusunda farkındalık yaratmak amacıyla Bornova Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte atalık tohumlardan üretilen fideler toprakla buluşturuldu. Genç öğrenciler, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının gözetiminde Kayadibi'ndeki yerel tohum bahçesinde pek çok türdeki fidenin dikimini gerçekleştirdi. Yerel tohumların önemi ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bilgi de alan öğrenciler, doğayla iç içe bir ortamda farklı bir deneyim yaşadı.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Tarım alanında yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları projelerle yerel üreticiye destek olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Güvenli ve doğal ürünlere ulaşım her geçen gün daha da zorlaşıyor. Biz bu süreçte yerel üreticimize verdiğimiz desteği arttırıyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 milyon rakamına ulaşmıştık. Bu yıl ise çeşitli türlerde 50 milyon atalık tohum üretip vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.