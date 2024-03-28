BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: İsrail, Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı bir silah olarak kullandığına dair önemli kanıtlar olduğunu belirterek, "Kasıt ispat edilirse bu savaş suçu anlamına gelebilir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız devam ederken, İsrail ordusunun yol açtığı açlık ve susuzluk bölgede insani krizi tehlikeli düzeye ulaştırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in önemli ölçüde suçlu olduğunu belirten Türk, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına dair önemli kanıtların olduğunu söyledi. İsrail'in bölgeye yardımların ulaşmasını yavaşlattığına ya da engellediğine dair kanıtların ortaya çıktığını söyleyen Türk, "Kasıt ispat edilirse bu savaş suçu anlamına gelebilir" dedi.

İnsani yardım alanında çalışan görevlilerin bölgede çok fazla zorlaştırma eylemi olduğunu kendilerine ilettiklerini ifade eden Türk, "Engeller ve sorunlar var. İsrail önemli ölçüde suçlu" şeklinde konuştu. Bölgedeki tüm kısıtlamaların açlığın savaş silahı olduğu ya da bir savaş silahı olarak kullanabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdiğini aktaran Türk, "Söyleyebileceğim bu haftaki Güvenlik Konseyi kararı da dahil artık açıkça ortaya çıkan uluslararası bir fikir birliği olduğudur. İnsan hakları durumu o kadar trajik ki derhal ateşkes yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - CENEVRE