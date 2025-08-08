Bilimin ve yeniliğin merkezi Atatürk Üniversitesi, yeni yol arkadaşlarını bekliyor

Doğu'da bir üniversite kurulması hayaliyle başlayan ve 1957'de bu hayalin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte eğitim serüveninin 68. yılını geride bırakan Atatürk Üniversitesi, ilk günkü heyecanıyla yeni öğrencilerini bekliyor.

Araştırma Üniversitesi unvanına ve kurumsal tam akreditasyon belgesine sahip olan Atatürk Üniversitesi, fikre ve bilgiye ulaşma hedefi ve çağdaş nesiler yetiştirme idealiyle kapılarını dünyaya açarak, ulusal ve uluslararası alanda lider bir marka olma yolunda başlatmış olduğu 'Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek' vizyonuyla; akademik ve etik değerlerden ödün vermeden yaşam boyu eğitim anlayışıyla geleceğe emin adımlarla yürüyor.

Uluslararası standartlardaki eğitim programları, güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısıyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara ve çalışmalara imza atan Atatürk Üniversitesi, "Kaliteli Eğitim, Güvenli Gelecek" misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kurulduğu günden itibaren değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için kullanan Atatürk Üniversitesi bugün itibariyle; 23 Fakülte, 13 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 44 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile toplam 90 akademik birimle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor.

Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışıyla, aktif eğitim modelini uygulayan ve gelecek kuşakları çağdaş gerekliliklerle donatan Atatürk Üniversitesi öğrencilerini; marka değeri taşıyan diploması ile hem Avrupa Birliği onaylı diploma eki etiketine hem ECTS etiketine hem de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer verdiği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosuna sahip kılıyor.

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 64 programında TYÇ logosu yer alacak olan Atatürk Üniversitesi, bu alanda üniversiteler sıralamasında 1'inci sırada yer alarak eğitimdeki kalitesini bir kez daha tescil etmiş oldu. Yükseköğretimde öncü kurumlar arasında yer alan ve şimdiye kadar 600 bine yakın öğrencisini mezun eden, aktif olarak da 500 bin öğrencisine eğitim veren Atatürk Üniversitesinin bünyesinde; 436 lisansüstü, 275 ön lisans ve lisans programı ile toplamda 711 program yer alıyor.

Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi, 6,5 milyon m2'lik açık, 1 milyon m2 ise kapalı alanda; gündelik yaşama dair her türlü ihtiyacın karşılanabileceği alışveriş merkezleri, banka şubeleri, kafeteryalar, oyun alanları, sinema salonları, sağlık ve spor merkezleri ile yürüyüş alanları ve kampüsün tamamını kapsayan bisiklet yolu bulunuyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Uluslararası Düzeyde Bireyler Yetiştiriyoruz"

Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda her türlü zenginliğe kaynaklık eden ve bu doğrultuda çağa uygun adımlar atan Atatürk Üniversitesinin; evrensel değerler taşıyan, küresel anlamda geniş vizyonlu, özgür düşünceli, üstün nitelikli genç beyinleri ülkesine kazandırmayı kendisine amaç edinen dev bir eğitim yuvası olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak ülke yükseköğretimine uzun yıllardır; değer üreten, ürettiği bilgiyi ve teknolojiyi toplumsal katkıya dönüştüren, etik değerleri önemseyen, çevre ve doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilimsel ve toplumsal gelişime katkı sağlayan uluslararası düzeyde bireyler yetiştirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile bilgi üretimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu bağlamıyla üniversite olarak; gelecek vizyonu, dünyaya bakışı ve uluslararası niteliğini sayesinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 Çeyrek Asırdır Ülke Yükseköğretimine Hizmet Ediyor"

Kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı, araştırma geliştirme ve inovasyona dayalı yenilikçi altyapısı ile Atatürk Üniversitesinin 3 çeyrek asırdır ülke yükseköğretimine başarılı bir şekilde hizmet ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Üniversitemizin her alanda bir önceki günden dahi iyi olması ve uluslararası arenada tanınırlığın artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizi, Cumhuriyetimizin ikinci asrında da "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle yetiştirmeye, araştırma geliştirme yapmaya, bilim ve teknoloji üretmeye teşvik ediyoruz. Bir yandan bilim dünyasına ve literatüre katkı sağlarken bir yandan da insanlığın ve içinde yaşadığımızın toplumun sorunlarına yönelik çalışmalarımıza eğiliyoruz. Üniversitemizin başarısı için araştıran, üreten, çalışan tüm mensuplarımıza, paydaşlarımızı teşekkür ediyorum" dedi.

5 Yıllık Tam Akreditasyona Sahip Bir Üniversite

Aday öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Üniversite yaşamı yalnızca bir eğitimi değil, aynı zamanda bir kültürü, kişisel gelişimi, paylaşımcılığı, üretkenliği ve dünyaya açılmayı kapsar. Sizlerle birlikte biz de geleceğe dair yeni umutlar besliyoruz. Sizlerin en iyi eğitimi alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin vermiş olduğu kaliteli eğitim Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıl süreyle Tam Akredite edilmiştir. Ayrıca üniversitemiz 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer almaktadır" dedi.

Tarihine bağlı, kültürel miraslarına sahip çıkan, sürekli gelişen dinamik bir üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi öğrencilerine; sosyal, akademik ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri dolu dolu bir kampüs yaşamı sunuyor. Tüm dünyada geçerli eğitim modeliyle bilimi teknolojiyle buluşturan ve uygulamaya dönüştürerek etkin bir eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, yaşadığı dönüşüm ile rekabet gücü yüksek, bireysel-mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Sınavsız İkinci Üniversite İmkanı

Tercih döneminin başlamasıyla birlikte üniversite eğitimini alacak olmanın heyecanını yaşayan adayların yanında, ikinci bir üniversite okuma arzusunda olan öğrencilere de kapılarının açık olduğunu aktaran Rektör Hacımüftüoğlu Atatürk Üniversitesinin; yükseköğretim kurumlarının aynı alanda olmamak şartıyla herhangi bir lisans veya ön lisans programından mezun olan, okuyan ya da yeni başlayacak öğrencilere ikinci diploma sahibi olma şansı sunduğunu söyledi. Güncel birçok programı bünyesinde barındıran Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin sunmuş olduğu bu imkanın, hayallerine kavuşmak isteyen kişilere yeni bir ufuk kazandırdığını aktaran Hacımüftüoğlu, adayları ayrıntılı bilgi almaları için web sayfasını incelemeye davet etti.

Sportif ve kültürel faaliyetler

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 10 spor salonu, uluslararası standartlara sahip 3000 seyirci kapasiteli bir stadyum, 2 yüzme havuzu, 2 spor kompleksi (tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları ile mini futbol sahasından oluşan), uluslararası standartlara sahip bir spor merkezi, içinde kafeterya, seçili eserlerin yer aldığı okuma salonu, kültür ve sanat merkezleri, bowling ve bilardo salonu ile robotik kodlama alanlarının yer aldığı öğrenci merkezi bulunuyor.

Öğrenci Kulüpleri

Atatürk Üniversitesinde 200'ü aşkın öğrenci kulübü bulunuyor. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılmasıyla birlikte, akademik eğitime yarar sağlayıcı mesleki uğraşlara da ağırlık veren kulüpler, öğrencilerin dinlenme, eğlenme ve sosyal katılımda bulunma alışkanlıklarına yön veren çalışmalarla da dikkat çekiyor.

Huzur ve güven ortamı

Üniversite kampüsünde iç ve dış mekan olmak üzere toplam 600 güvenlik kamerası yer alıyor. Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü Şubesinde görevli 400 personel ise fakülte, yüksekokul ve lojmanlar ile yerleşkenin tamamını oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı koruyarak güvenli ve huzurlu bir yaşam olanağı sunuyor.

Sosyal Alanlar

Atatürk Üniversitesi kampüsünde; yıl boyunca diyetisyenlerin denetiminde, mevsimlere göre öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besini ihtiva eden yemeklerin hazırlandığı yemekhaneler mevcut. Ayrıca kampüsün genelinde bulunan yeme-içme alanlarının yanı sıra fakülte ve yüksekokulların bünyesinde bulunan kantin ve kafeteryalarda da öğrenciler yeme-içme gereksinimlerini karşılayabiliyor.

Ulaşım ve barınma olanakları

Erzurum'a yurt içi ve yurt dışı ulaşım; hava, kara ve demir yolu bağlantılarıyla mümkün. Bu ulaşım yollarını kullanarak şehir merkezine gelenlerin üniversiteye mesafesi ise 10 dakika. Şehir merkezi ile kampüs arasında da hem Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları hem çok sayıda halk otobüsleri hem de minibüsler ile ulaşım sağlanıyor. Kampüs içi ulaşım ise ring hizmetiyle sürdürülüyor.

Başka illerden gelen öğrenciler, KYK'ya ait toplam 35 bin kişi kapasiteli 20 yurtta ve şehir merkezine 5 dakikalık ulaşım mesafesinde bulunan 200 civarında özel yurt ve apart tesislerde barınma ihtiyacını karşılıyor.

Burslar

Atatürk Üniversitesi, özellikle başarılı öğrenciler ile ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrencilere üniversite bünyesinde bulunan Kalkınma Vakfı aracılığıyla burslar veriyor. Ayrıca Rektörlük birimlerinde "Kısmi (Yarı) Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ile üniversite genelinde İŞKUR Gençlik Programı" da uygulanıyor.

Sağlık hizmetleri

Ücretsiz sağlık hizmetleri bağlamında tüm öğrenciler devlet güvencesi altındadır. Kampüs içerisinde yer alan Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Araştırma Hastanesi, 24 saat boyunca tüm öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine diş hastalıkları için acil servis hizmeti ile birlikte her türlü diş tedavi imkanları sağlanıyor. Hayvan hastanesi ise 7 gün 24 saat güler yüzlü hizmet vermenin yanı sıra Mobil Hayvan Hastanesi Projesi ile haftanın belirli günlerinde köylere veteriner hekimlik hizmeti veriyor.

Toplumsal Duyarlılık Faaliyetleri

Atatürk Üniversitesinde yıl boyunca toplumsal duyarlılık projeleri gerçekleştiriliyor. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve öğrenci kulüpleri iş birliğiyle ekosistemin tüm paydaşlarına yönelik yüzlerce sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor.

Çift ve yan dal imkanları

Atatürk Üniversitesinde çift dal ve yan dal eğitim programları aktif olarak yürütülüyor. Öğrenci çift dal programı ile iki faklı alanda / programda, iki farklı lisans diplomasına sahip olabilmenin yanı sıra; yan dal programı ile de kendi alanı dışındaki farklı bir alanda eğitim alabiliyor.

Mezun Takip Sistemi

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi, öğrencilerin mezun olduktan sonraki yaşamlarına güvenle geçiş yapmaları için onlara yardımcı oluyor. Öğrencilerin kendilerini ve potansiyellerini keşfetme ve harekete geçirme süreçlerini destekleyen bu merkez, aynı zamanda kariyer hazırlığı ve yaşam boyu kariyer yönetimi becerilerinin de gelişmesine yardım ediyor.

Kütüphane

Zengin koleksiyonu, güncel kaynak alımları ve modern hizmet anlayışıyla ülke genelinde referans kütüphaneler arasında yer alan Atatürk Üniversitesi kütüphanelerinde; 253 bini aşkın basılı kitap, 210 bin e-kitap, 1,5 milyondan fazla e-tez, binlerce süreli yayın, ulusal ve yerel gazete arşivleri yer almakta; nadir eserlerden görsel-işitsel kaynaklara kadar geniş bir yelpazede bilgiye erişim imkanı sunulmaktadır. 1 merkez kütüphanenin yanında tüm fakültelerde özel kütüphaneler ile 3 adet okuma salonu mevcuttur.

Tematik Müzeler

Atatürk Üniversitesi, öğrencilere eğitim hayatlarını kültürel ve bilimsel bir zenginlikle sürdürme imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda kampüs içerisinde yer alan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, doğanın çeşitliliğini gözler önüne sererken; Ata Buz Müzesi, dondurulmuş örneklerle bilimsel araştırmalara katkı sunmaktadır. Tarım Müzesi, bölgenin tarımsal mirasını tanıtırken; Hurufat Baskı Müzesi, matbaa tarihine ışık tutmakta; Hastane Müzesi ise sağlık tarihine yönelik değerli bir arşiv sunmaktadır. Ayrıca Ata Botanik Bahçesi de zengin bitki çeşitliliğiyle doğayla iç içe bir öğrenme ve dinlenme alanı sunmaktadır. - ERZURUM