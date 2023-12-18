Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Merkez Edebali Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN programı kapsamında gerçekleştirdiği okul gezilerindeki son adresi Merkez Edebali Ortaokulu oldu.

Öğrencilerin kitap okuma saatine katılan Vali Aygöl, etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet etti. Gelecek hedefleri hakkında öğrencilerle konuşan Vali Aygöl, LGS hazırlığında cep telefonu, sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla geçirilen vakitlerde ölçülü olmalarının başarılarını doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Öğretmenler odası buluşmasında da okulda görev yapan öğretmenler ile bir araya gelen Vali Aygöl, çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Şefik Aygöl, teneffüse çıkan öğrencilerle birlikte voleybol da oynadıktan sonra okuldan ayrıldı. - BİLECİK