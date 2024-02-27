Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Bilgilendirdi

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bir tekstil fabrikasında projeleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bir tekstil fabrikasında 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında dolandırıcılık çeşitleri ve iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme çalışmasını icra etti. Bir diğer 'Önlemini Al' projesi kapsamında ise fabrika iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla 3 seansta 185 işçiye bilgilendirme çalışması yapıldı. Ardından ekipler 'Hep Birlikte El Ele Güvenli Geleceğe' sloganını paylaştı. - BİLECİK