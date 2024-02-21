Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Minik Öğrencilerle Buluştu
Bilecik Anaokulunda gerçekleştirilen 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında, Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler minik öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, 140 öğrenciye bilgilendirme çalışmaları yaptı.
Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler minik öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.
Bilecik Anaokulunda minik öğrencilerle bir araya gelen ekipler, 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesini gerçekleştirdi. Miniklerle yapılan etkinlikte toplam 140 öğrenciye 2 seanstan oluşan bilgilendirme çalışmalarını icra ettiler.
Minikler tarafından büyük ilgiyle karşılanan polis ekipleri çeşitli etkinliklerin ardından programı sonlandırdı. - BİLECİK