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Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı

Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı

Yerel Haberler

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı gösteri programına katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı gösteri programına katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda özel çocuklar tarafından ront, halk oyunları gibi çeşitli gösteriler sunuldu. Programda konuşan Vali Kızılkaya, özel çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Aynı anda çok farklı duyguları bir arada yaşadığını kaydeden Vali Kızılkaya, meslek hayatında özel eğitime, özel çocuklara, engelli vatandaşlara devletin yaklaşımında ve aynı zamanda milletin yaklaşımında nasıl bir değişime şahitlik ettiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Bilecik Valiliği Şeyh Edebali Yerel Haberler

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