Bilecik'te Engelliler Haftası kutlandı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Engelliler Haftası nedeniyle özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı gösteri programına katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda özel çocuklar tarafından ront, halk oyunları gibi çeşitli gösteriler sunuldu. Programda konuşan Vali Kızılkaya, özel çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Aynı anda çok farklı duyguları bir arada yaşadığını kaydeden Vali Kızılkaya, meslek hayatında özel eğitime, özel çocuklara, engelli vatandaşlara devletin yaklaşımında ve aynı zamanda milletin yaklaşımında nasıl bir değişime şahitlik ettiğini belirtti. - BİLECİK