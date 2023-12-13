Üye Girişi
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Eleştirel Medya Okuryazarlığı' semineri verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde 'Eleştirel Medya Okuryazarlığı' konulu seminer düzenlendi. Seminerde, dezenformasyon, sosyal medya okuryazarlığı ve sahte haberlere direnç gibi konular ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Eleştirel Medya Okuryazarlığı' semineri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleşen "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" konulu seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu tarafından verildi. Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda, 'Dezenformasyon Yasası', 'Dezenformasyonda Uygulanabilecek Yollar', 'Dezenformasyon Olup Olmadığını Nasıl Anlarız? ', 'Sanal Gerçekliğin Dili', 'Sosyal Medya Okuryazarlığı', 'Sahte İçerik Kavramlar', 'İnternet Ortamında Güvenilirlik ve Bilginin Güncelliği', 'Güvenirliği Belirleyen Temel Unsurlar', 'Medya Metinlerinde Sorgulayıcı Olabilmek', 'Türkiye'de Sahte Habere Direnç Olasılıkları' konu başlıklarına değinilerek detaylı bilgiler verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu, "Medya okuryazarlığının yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlandığı şu süreçte öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil aynı zamanda onu oluşturma sürecinde de rol almaları gerekir" ifadelerini kullandı. Dr. Öğr. Üyesi Sütlüoğlu'na program sonunda teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dezenformasyon Medya Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title