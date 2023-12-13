Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde 'Eleştirel Medya Okuryazarlığı' konulu seminer düzenlendi. Seminerde, dezenformasyon, sosyal medya okuryazarlığı ve sahte haberlere direnç gibi konular ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Eleştirel Medya Okuryazarlığı' semineri verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleşen "Eleştirel Medya Okuryazarlığı" konulu seminer, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu tarafından verildi. Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programda, 'Dezenformasyon Yasası', 'Dezenformasyonda Uygulanabilecek Yollar', 'Dezenformasyon Olup Olmadığını Nasıl Anlarız? ', 'Sanal Gerçekliğin Dili', 'Sosyal Medya Okuryazarlığı', 'Sahte İçerik Kavramlar', 'İnternet Ortamında Güvenilirlik ve Bilginin Güncelliği', 'Güvenirliği Belirleyen Temel Unsurlar', 'Medya Metinlerinde Sorgulayıcı Olabilmek', 'Türkiye'de Sahte Habere Direnç Olasılıkları' konu başlıklarına değinilerek detaylı bilgiler verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu, "Medya okuryazarlığının yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlandığı şu süreçte öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil aynı zamanda onu oluşturma sürecinde de rol almaları gerekir" ifadelerini kullandı. Dr. Öğr. Üyesi Sütlüoğlu'na program sonunda teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK