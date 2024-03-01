Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı'nda ağırlandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Konağı'nda Huzurevi sakinlerini ağırladı. Kendi elleriyle tek tek ilgilenerek ikramda bulunan Nazlı Aygöl bu davete katıldıkları için mutluluk duyduğunu belirtti. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hem eski günleri yad ettiler hem de bol kahkahalı zaman geçirdiler. Huzurevi sakinleri bu davete karşılık Nazlı Aygöl'e teşekkür ettiler. - BİLECİK