Üye Girişi
Haberler

Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı'nda ağırlandı

Güncelleme:

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Konağı'nda Huzurevi sakinlerini ağırladı. Nazlı Aygöl, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek keyifli bir zaman geçirdi.

Bilecik Huzurevi sakinleri Vali Konağı'nda ağırlandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Vali Konağı'nda Huzurevi sakinlerini ağırladı. Kendi elleriyle tek tek ilgilenerek ikramda bulunan Nazlı Aygöl bu davete katıldıkları için mutluluk duyduğunu belirtti. Huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hem eski günleri yad ettiler hem de bol kahkahalı zaman geçirdiler. Huzurevi sakinleri bu davete karşılık Nazlı Aygöl'e teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title