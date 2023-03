Beyoğlu Belediyesi, her gün 15 bin depremzedeye iftar ve sahur yemeği verecek

Beyoğlu Belediyesi her yıl Ramazan ayında on binlerce kişiyi ağırladığı gönül sofralarını bu yıl Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kuracak.

Beyoğlu Belediyesi her yıl Ramazan ayında on binlerce kişiyi ağırladığı gönül sofralarını bu yıl Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kuracak. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olan gönül sofralarında her gün 15 bin depremzede iftar ve sahurlarını yapacak.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için hummalı bir çalışma yürüten Beyoğlu Belediyesi, yardımlaşma hassasiyetini Ramazan ayında da sürdürecek. Her yıl Ramazan ayı boyunca Beyoğlu'nun dört bir yanında kurulan gönül sofraları bu yıl Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurulacak. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda kurulan Beyoğlu Yardım Merkezi'nde bulunan büyük aşevi çadırını yanı sıra, üç mobil aşevi ile de her gün Kahramanmaraş merkezin farklı noktalarındaki çadır kentler, konteynır kentler ve mahallelerde yaşayan 15 bin depremzedeye iftar ve sahur yemeği dağıtılacak. Ayrıca Beyoğlu Yardım Merkezi'nde faaliyet gösteren fırında da her gün 15 bin ekmek pişirilerek depremzedelere dağıtılmaya devam edilecek.

Çocuklar için eğlenceli Ramazan etkinlikleri düzenlenecek

Beyoğlu Belediyesi iftar organizasyonlarında depremzede çocukları da unutmadı. Depremzede çocukların eğlenceli bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Mobil Sahne her gün Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında çocuklarla buluşacak. Kukla ve tiyatro gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve çizgi filmler başta olmak üzere çeşitli kültürel ve sanat etkinliklerin düzenleneceği Mobil Sahne çocuklara dolu dolu bir Ramazan ayı yaşatacak.

Depremzedeleri ramazan ayına da yalnız bırakmayacaklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Depremzede vatandaşlarımız için başlattığımız yardım seferberliğini Ramazan ayında da aralıksız devam ettireceğiz. Depremzede kardeşlerimizin rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla bu yıl gönül sofralarımızı Kahramanmaraş'ta kuruyoruz. Aşevi çadırımızın yanı sıra üç adet mobil AŞ evimizle her gün farklı noktalarda yaşayan 15 bin depremzedeye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtacağız. Rutin yardım çalışmalarımızda devam edecek. Erzak yardımlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Sosyal marketimiz, çamaşırhanelerimiz yine depremzedelerin hizmetinde. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz ve bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi. - İSTANBUL