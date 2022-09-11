Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı 'Edremit'in zeytinyağlı baklavasını tanıtacağız'

Balıkesir'in Edremit ilçesinin tarihi, turizmi, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra gastronomi alanında da zengin bir coğrafya olduğunu ifade den Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, zeytinyağlı baklavanın tanıtımı için ayrı bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin tarihi, turizmi, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra gastronomi alanında da zengin bir coğrafya olduğunu ifade den Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, zeytinyağlı baklavanın tanıtımı için ayrı bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin tanımmış işletmelerinden Lokanta Bahar'ın sahibi ve Şefi Ekrem Yanbolluoğlu, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'yı ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Canlı'ya zeytinyağlı baklava hediye etti.

Canlı, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit'te her yemeğin zeytinyağı ile yapıldığını, zeytinyağlı baklavanın da ayrı bir lezzet olduğunu vurguladı; "Değerli arkadaşımız Şef Ekrem Yanbolluoğlu gastronomi alanında yaptığı çalışmalarla ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Lokantacılar Odası Başkanımız Aykut Dürüst ve Ekrem Şefle birlikte Edremit'in zeytinyağlı baklavasının ulusal ve uluslararası mutfaklarda tanıtılması için çalışma yürüteceğiz" dedi.

Şef Ekrem Yanbolluoğlu ise Edremit'in çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu zeytin ve zeytinyağının ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu zengin mutfağı, bu güzellikleri daha iyi tanıyabilmek için çalışıyoruz. Başkan Yardımcımız Tayfun Canlı'nın medya ve tanıtım alanındaki çalışmaları ile zeytinyağlı baklavayı tüm mecralarda tanıtacağımıza inanıyorum" dedi. - BALIKESİR