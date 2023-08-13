Başkan Seçer, CHP Akdeniz İlçe Kongresi'ne Katıldı: "Chp 13 İlçede İddia Ortaya Koyacak ve Çoğunluğunu da Kazanacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Akdeniz İlçe Kongresi'ne katıldı. Yerel seçimlerde CHP’nin Büyükşehir Belediyesi’ni tarihi bir farkla kazanacağını vurgulayan Seçer, “CHP 13 ilçede iddia ortaya koyacak ve çoğunluğunu da kazanacak. Bu iddiayı ortaya koyuyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz güçlüyüz, başarılı günler bizi bekliyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Akdeniz Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yerel seçimlerde CHP'nin Büyükşehir Belediyesi'ni tarihi bir farkla kazanacağını vurgulayan Seçer, "CHP 13 ilçede iddia ortaya koyacak ve çoğunluğunu da kazanacak. Bu iddiayı ortaya koyuyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz güçlüyüz, başarılı günler bizi bekliyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Akdeniz İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongreye; Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin lilletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, PM Üyesi Emre Yılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, İl Başkanı Koral Ömür, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Yapılan seçimler sonucunda toplumun CHP'li vekillere 'muhalefet yapmak' görevini verdiğini söyleyen Başkan Seçer "Elbette arzumuz iktidar olmaktı. Bakanlıklarda söz sahibi olup, Mersin'imize merkezi iktidar olanaklarının artmasını sağlamayı ortaya koyabilmeyi amaçlıyorduk. Onlar da olacak hiç merak etmeyin, her şey değişecek. Sabırla her şeyi mutlaka yoluna koyacağız. Çalışanlar mutlaka kazanır. Şu anda Mersin'de olduğu gibi" diye konuştu.

Kendisinin milletvekillerinden farklı olarak hizmet sunmak üzere vatandaşın oyunu aldığını hatırlatan Seçer, şöyle konuştu:

"Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben muhalefet etmek için oy almadım. Lokomotifimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa kim bilir Vahap Seçer'i... Siyaset öyle bir alandır ki şöhret gibi. Her gün konuşulursunuz, bir gün oradan aşağı indiğiniz zaman daha kimse sizi konuşmaz, hemen unutulursunuz. Ama kurumlar böyle değildir. Savaş yapan, devrim yapan, yeni bir düzen kuran, Cumhuriyet'i kuran bir parti kimse tarafından 100 yıllar boyu unutulmaz, biz de unutturmayacağız. Esas olan partidir. Ben partimden geçinenin, partimin kimliğiyle koltuk peşinde koşanın değil, partime yarar sağlayanın önünde önümü iliklerim. Sokakta giderken, bürosunda, fabrikada, tarlada çalışırken, esnaflık yaparken 'Bu adam muteber adam, çalışkandır, dürüsttür, Halk Partili dedirten adama saygı duyarım."

Görevde olduğu 4,5 yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği hizmetleri, partili yoldaşları ile birlikte yaptıklarının altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Esas olan CHP. Hepimiz o sıcak yuvanın içerisinde kendimizi güvencede hissediyoruz. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' diyorum. Haddimi bilerek hakkımı savunuyorum. 4,5 yıl görevi böyle yaptım. Bunları CHP aileme güvenerek yaptım. 'Kimse bana Mersin'de kötülük yapamaz' dedim. 'Ankara'dan bu yana yapılan projeleri benim partim boşa çıkartır' dedim. Onun için dik durdum. Size güvenerek yaptım ve yapmaya devam edeceğiz. Ne yaftalar yapıştırdılar. Bizden neler çıkartmaya çalıştılar, Yol yaptık, engellediler, yara sardık engellediler, insanlara kalbimizi açtık engellediler. Çünkü işlerine gelmedi? Çünkü rahattılar burada. Rakip yoktu öyle mi? Şimdi var, biz buradayız. Yedi ay sonra seçimler var, biz buradayız. Bu kaleyi sizlerin ve bizim dik duruşumuz sayesinde kimseye kaptırmayız."

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı çalışmaları Mersin, Mersinliler ve CHP'nin başını göğe yükseltmek için yaptığını dile getiren Seçer, Akdeniz'de de girilmemiş mahallelere girdiklerini, yıllardır ihmal edilen çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti.

Mersin için 'Küçük Türkiye' benzetmesinin yapıldığını aktaran Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Akdeniz de öyle. Akdeniz'de her şey var, zengin, ihracatçı, fabrikatör, sanayici, tüccar, fakir var. Bir ekmeği bulamayan fakir de var, esnaf, işçi, köylü, emekli herkes var. Ancak CHP'li Belediye Başkanı burada olmayan bir şeyi tespit etti. Dedi ki; 'Burada her şey var ama adalet yok'. Adalet olmamış, mahallelere eşit gidilmemiş. Pozitif ayrımcılık yapılması gereken mahalleler görülmemiş, oy verene çok gidilmiş, verilmeyene gidilmemiş. CHP'li Belediye Başkanı bunu gördü. Yenişehir, Toroslar, Anamur, Gülnar, Mut'a ne hizmet gidiyorsa Akdeniz'e de gidecek. Yok öyle. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyorsa benim nazarımda Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşıdır o vatandaş, nokta. Bunun dili, dini, ırkı, mezhebi olmaz. Bu ayrımcılığı Mersin'de yerin yedi kat dibine gömdük."

Akdeniz ilçesinin imar açısından sorunlu olduğunu ve imar çalışmalarının 1. etabını bitirdiklerini paylaşan Seçer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Plan olmazsa hizmet olmaz. Plan olmazsa kanalizasyon, içme suyu şebekesi, yağmur suyu hattı yapamazsın. Plan olmazsa yeni konutlar, fakire fukaraya sosyal konutlar yapamazsın. Her şey plana bağlı. Yıllardır yapılmadı da neyi beklediniz? İşte CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve bu planları birer birer bitiriyor. Önce 'Çorbacı başkandık, şimdi 'İyi yol yapan başkana döndük. Kaliteli yol yapan bir belediye algısı var. Gidin İstanbul'dan, Adana'dan, Hatay'dan Mersin'i sorun. Mersin'in çehresi değişti. Çok kaliteli yollardan seyahat edebiliyorsunuz. Fakiri zengini yok. Akdeniz'de de bu yollar var. Bugüne kadar büyükşehir arabalarının girmediği sokaklara girdik. İstiklal Caddesi bu şehrin merkeziydi. Nice yönetimler geldi geçti en son artık ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak utanır oldum. 'Tarlada gider gibi arabamız buradan gidiyor' dedim. Biraz gecikerek yaptık, mecburen gecikiyorsunuz. Çünkü planı yok. Akdeniz eski bir yerleşim yeri. Hatırlayın İstiklal Caddesi düzenlemesi yaparken ilk etap çok uzadı. Çünkü yerin altına bir girdik ki, her şey var bizim dışımızda. Doğal gazını çektirdim, doğal gazı yoktu, 1 ay beklettim bu nedenle. Doğal gaz firmasından halk adına istedik ve yaptırdık. Dedik ki biz 'CHP'li bir belediye başkanı nasıl hizmet eder göstereceğiz'. Avrupa'ya bükülmeyeceğiz. En az Avrupa kadar kaliteli işler yapacağız altyapısıyla, üst yapısıyla. Önceki gün GMK'ya kadar olan 3. etabı bitirdik ve sizlerin hizmetine açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Akdeniz hizmeti hak ediyor."

Büyükşehir'in halka dokunmak ve halka hizmet etmek için durmadan çalıştığını belirten Seçer, şunları dile getirdi:

"Akdeniz'de evde tek başına yaşayan bir ninemin ya da bir amcamın, dedemin günlerce evine kimse gelmiyorsa, çocuğu var uzaklarda ilgilenmiyorsa ya da hayırsız bir evladı varsa ya da çocuğu yoksa ilgilenecek olan kimdir? Devlettir. Halkına en yakın devlet kurumu belediyedir, belediyenin çalışanlarıdır, belediye başkanıdır. Eğer bunları yapmıyorsanız, ihtiyaç sahibi insanlara çorbasını, altı liraya yemeğini veremiyorsanız, vatandaşınız karnını doyuramıyorsanız, ucuz ekmeğini sağlayamıyorsanız, hastaysa bakımını yapmıyorsanız çok daha önemlisi çocuklarının eğitimine katkı yapmıyorsanız, siz iyi bir belediye başkanı değilsiniz. Burası Yenişehir, Mezitli, Kadıköy değil. Burada her çeşit insan var. Akdeniz'i bilmeyen tanımayan, kafasında ideolojik düşüncelerle, kendisine at gözlüğü takan belediye başkanları tarafından Akdeniz yönetilemez. Turgutreis, Özgürlük, Kazanlı ve Çilek Mahallesi geliri düşük yurttaşların olduğu yerler. Buralarda dershane açtık, okuma salonları açtık. Tarsus'ta da böyle. Bizim işimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara gitmektir. Eğitimi önemsiyoruz, çocuklarınızı gönderin. Sizin yoksa komşularınıza önerin. Toplamda yedi bine yakın öğrencimiz var. CHP'li bir belediye bunları dört yıllık kısa bir süre içerisinde başardı. Halka dokunacağız. Biz insanüstü bir gayret, olağanüstü bir arzu ve istek içerisindeyiz. Hizmetlerimizi de devam ettireceğiz."

Karaduvar'ın yıllarca ihmal edilmiş bir bölge olduğuna dikkat çeken Seçer, bölgenin bir turizm ve bir balıkçı kasabası hüviyetine dönüştürülebileceğini belirterek, şunları belirtti:

"İnsanlar oraya güzel bir yoldan gelsin, güzel restoranlarda yemeklerini yesin. O sokaklar tek tip olsun, düzen olsun diye çalışmaları başlattık ve bitirdik. Tarsus'a aynı şekilde başladık. Ana caddelerin tamamını dönüştürüyoruz. Bütün kirli yapıları, gereksiz heykelcikleri, totemleri, demir yığınlarını kaldırıp daha Avrupai, ama otantizmi de koruyacak bir kent hüviyetine getirmek için Tarsus'ta 15 gün önce çalışmalar başladı. Bundan sonra Karaduvar başka bir Karaduvar olacak. Bizzat ilgilendiğim yerlerden biridir. Ben de o tarihi kasabamızın, iç turizminin özellikle yoğun ilgi gösterdiği bir kasabamız haline gelsin istiyorum. Yeni imar planları artık hayata geçsin ve orada yatırımlar olduğu sürece Akdeniz farklı bir hüviyete bürünecektir."

Yerel seçimlerde CHP'nin Büyükşehir Belediyesi'ni tarihi bir farkla kazanacağını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"CHP 13 ilçede iddia ortaya koyacak ve çoğunluğunu da kazanacak. Bu iddiayı ortaya koyuyorum. Rakamları da biliyorum. Kimin ne düşündüğünü, kimin ne için ne söylediğini, benimle ilgili ne düşünülüyor? Hepsini biliyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz güçlüyüz, başarılı günler bizi bekliyor. Daha sonra arkadaşlarımızı bakan yapmaya sıra gelecek. Onların hakkı Türkiye'de söz sahibi olmaktır."