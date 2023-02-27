Başkan Öztekin, Malatya ve Adıyaman'da afetzedelerle buluştu

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yıkıma uğrayan bölgelerde ziyaretlerini sürdüren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Malatya ve Adıyaman'da afetzedelerle bir araya geldi.

Enkaz alanlarında ve çadır kentlerde incelemelerde bulunan Başkan Öztekin bölgedeki koordinasyon toplantılarına katılarak ve yetkililerle istişareler yaparak durumu değerlendirdi. Malatya'da görevlendirilen Kağıthane Belediyesi'ne bağlı saha ekipleriyle görüşen Başkan Öztekin son durum hakkında bilgi aldı.

Bölge halkının acil ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmalarının hız kesmediğine vurgu yapan Başkan Öztekin, "Şu an acil ihtiyaçların başında gelen konteyner ve ekmek fırınlarımızı afetzede vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bölgenin yeniden imarı için var gücümüzle sahadayız. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi olarak 85 tır insani acil ihtiyaçları ivedilikle bölgeye ulaştırdık. 51 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın, 550 Afad gönüllüsü ve ekipleri ile deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında olduk. Bölgenin salgın hastalıklardan korunması için temizlik çalışmalarını üstlendik. Yaralı vatandaşlarımızın hastaneye nakillerini sağlamak üzere ambulanslarımızı ve sağlık ekibimizi görevlendirdik" dedi. - İSTANBUL