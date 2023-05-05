Başkan Odakır'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Gelen mesaja itibar etmeyiniz'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, çok sayıda vatandaşa 'Esnaf Odası' ismi altında gönderilen bir kısa mesajın, birlik ve birliğe bağlı odalar tarafından gönderilmediği ve şüpheli bir mesaj içeriği olduğunu vurgulayarak, "Tarafımızdan,...

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, çok sayıda vatandaşa 'Esnaf Odası' ismi altında gönderilen bir kısa mesajın, birlik ve birliğe bağlı odalar tarafından gönderilmediği ve şüpheli bir mesaj içeriği olduğunu vurgulayarak, "Tarafımızdan, odalarımızdan gönderildiği izlenimi oluşturulan ve içeriği itibariyle de dolandırıcılık riski bulunan söz konusu kısa mesaj hakkında vatandaşlarımız ve esnafımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum. Mesaja itibar etmeyiniz" dedi.

4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde çok sayıda vatandaşın cep telefonlarına 'Esnaf Odası' ismi altında bir kısa mesaj gönderildi. Kim ya da kimler tarafından gönderildiği belli olmayan kısa mesajda, kripto varlıkların alım satım işlemlerinin yapıldığı bir platformun ismi verilerek, mesajın ulaştığı kişinin hesabında şüpheli işlem olduğu öne sürüldü. Mesajda iddia edilen şüpheli işlemin giderilmesi için de vatandaştan, mesajda belirtilen bağlantıya tıklamaları istendi.

Vatandaş KESOB'u aradı

Gönderilen mesajın ardından çok sayıda vatandaş ve esnaf, KESOB'u ve bağlı odaları arayarak bilgi almaya ve konunun ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak söz konusu mesajın KESOB ve bağlı odalar tarafından gönderilmediği ortaya çıkınca olayın dolandırıcılık faaliyeti olabileceği ihtimali güçlendi.

"Gelen mesaja itibar etmeyiniz"

Olayın ardından açıklamalarda ve uyarılarda bulunan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, şunları söyledi:

"4-5 Mayıs 2023 tarihinde çok sayıda vatandaşımıza, esnafımıza 'Esnaf Odası' ismi altında bir kısa mesaj gönderiliyor. Bu mesajın muhatabından, kripto varlıkların alım satım işlemlerinin yapıldığı bir platformda hesaplarında şüpheli işlem olduğu gerekçesiyle hesabın kısıtlandığı iddia ediliyor. Bu durumun giderilmesi için de vatandaştan mesajda belirtilen bağlantıya tıklayarak, hesabın doğrulanması talep ediliyor. Bu mesajlar atılınca vatandaşlarımız, 'Esnaf Odası' başlığı olduğu için bizim tarafımızdan veya odalarımız tarafından gönderildiği izlenimi oluşması nedeniyle esnafımız, vatandaşımız birliğe ve odalara telefonlar açarak konuyu öğrenmeye çalıştı. Tarafımızdan gönderilmediği açık olan mesaj bir dolandırıcılık faaliyetine benzeyen şüpheli bir mesajdır. Asla tarafımızdan ve odalarımızdan böyle bir mesaj gönderilmemiştir. Bu konuda açıklama yapma ve vatandaşlarımıza, esnafımıza uyarıda bulunma gereği duyduk. Gelen mesaja itibar etmeyiniz, mesajda belirtilen şüpheli bağlantılara tıklayarak bir mağduriyet oluşmasına fırsat vermeyiniz."

"Binance hesabınızda şüpheli işlemler var"

Vatandaşlara gönderilen mesajda, "ESNAFODASI. Sn. Binance kullanıcısı hesabınızdaki şüpheli işlemler sebebi ile hesabınız kısıtlanmıştır. Lütfen hesabınızı doğrulayınız. wow.link/Binance-login" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ