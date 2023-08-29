Başkan Gürün'den 30 Ağustos mesajı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Fethiye'de Kıraç konseri düzenliyor. Fethiye Beşkaza Meydanında düzenlenecek olan konser saat 21: 00'de başlayacak.

30 Ağustos Başkomutanlık ve Meydan Muharebesinin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Zafer Bayramı'nın 101.yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "30 Ağustos zaferi, yüce milletimizin en zor zamanlarda bile önündeki engelleri aşarak bağımsızlığa olan sevdasına koşmasının bir timsalidir. Zafere giden yolda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki milletimiz, yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesi vermiş ve topraklarımız düşman ordularının işgalinden kurtarılmıştır. Türk Milleti'nin en umutsuz anında askeri dehası ve siyasi manevraları ile bir milletin gleceğini, dünya tarihini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu zaferi '30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi'nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, ama Türk Ulusunun burada kazandığı zafer kadar kati sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı' sözleri ile anlatır. Yokluklar içerisinde kazanılan bu zafer, candan ve serden geçenlerin fedakarlıkları ile ortaya konan kutlu bir mücadelenin sonucudur. Bizler için zaferimiz, tarihten geleceğimize tutulan bir ayna, gençlerimize yol gösterecek ve asla sönmeyecek bir meşaledir. 30 Ağustos 1922'deki aynı inanç ve azimle Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerini hep birlikte korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Büyük Meydan Muharebesi'nin 101. yılında zaferimizi bir kere daha kutlarken, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Kurtuluş mücadelemizde, öncesinde ve bugüne kadar bu ülke için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi. - MUĞLA