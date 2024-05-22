Üye Girişi
Haberler

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücretle çalışan vatandaşların merakla beklediği konu hakkında detaylar netleşmeye başladı. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ve ara zam beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Peki, ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi 2024 sorusu, arama motorları üzerinde birçok kişi tarafından araştırılmakta. Enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi, 17 bin 2 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan işçilere zor günler yaşatırken ara zam beklentisi çalışan kesimde büyümeye başladı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili son açıklamasında ara zammın yapılmayacağını hatırlattı. CHP ise Meclis'e "Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılsın" teklifini sundu. ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024

2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete yıl içinde bir zam daha yapılmayacağı, komisyon görüşmeleri başlamadan önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından vurgulanmıştı. Yüksek enflasyonun ücretli çalışanların giderlerini artırması ise konuyu tekrar gündeme getirdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak?

ASGARİ ÜC ARA ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Çalışanlar, asgari ücrete ara zam beklentisine girerken CHP'den asgari ücret hamlesi geldi. Teklifte asgari ücrete her 3 ayda bir enflasyon oranında zam yapılması yer aldı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak?

CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, Meclis Başkanlığı'na emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için bir yasa teklifi sundu. Çalışanların alım gücündeki erimeye dikkat çekilen yasa teklifinde "Asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artırılması" önerisi sunuldu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Asgari Ücret Zam Gündem Finans Politika Ekonomi Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

 Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık

Bakmadan Geçme

Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri 22 MAYIS YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kızlarına ne isim verdi? ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak? 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri nerede oynanacak? #129349 UEFA Ligleri İstanbul'da mı? #9917 Uzaylılar gerçekten var mı? Uzaylılar Dünya'ya gelir mi? 23 Haziran hangi burç? 23 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 23 Haziran tarihi hangi burç olur? İsrail-Filistin sorunu ne zaman başladı? İsrail Filistin'den ne istiyor? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 22 MAYIS ÇARŞAMBA 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor? Filistini kaç ülke tanıdı? Lipton boykot mu? Lipton İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Lipton Türk malı mı, sahibi kim? Kızıl Goncalar final mi yaptı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Uyku apnesi ehliyet almaya engel mi? Uyku apnesi olan şoförlük yapabilir mi? Üsküdar Belediyesi hangi parti? Üsküdar Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Üsküdar yerel seçim sonuçları!
Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasının cinsel organını keserek öldürdü

Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasının cinsel organını keserek öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title