Başkan Gürün'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye'de özgür yaşamın Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya boylarında, Kıbrıs'ta veya iç güvenlikte terörle mücadelede ölüme koşan ya da gazi olan kahramanlara borçlu olunduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün: "Türk Milleti, tarihin her döneminde devlet kurmayı başarmış ve bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir.19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazilik' unvanının verildiği gündür. Ülkesinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü'nde bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de fedakarlıkları için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA