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Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Şehit ve Gazi Yakınlarını Unutmadı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Ceyhan Belediye Başkanı Erdem, Şehit ve Gazi Yakınlarını Unutmadı

Ceyhan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde Başkan Hülya Erdem, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Ceyhan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde Başkan Hülya Erdem, şehit ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

Ceyhan Funda Avcı Toplum Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Başkan Erdem'in yanı sıra Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Satılmış Çal, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Tunga Berberoğlu, Ceyhan Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Programda konuşan Başkan Erdem, tüm şehit ve gazi ailelerini el üstünde tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, davete katılan ailelere ve ilçe protokolüne teşekkür etti.

Şehit ve gazi ailelerinin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Erdem, "Ne zaman isterseniz Hülya kardeşiniz, Hülya ablanız, Hülya anneniz olarak yanınızdayım" diye konuştu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

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