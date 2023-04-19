Başkan Büyükakın: 'Bize güvenmeye devam edin'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar alanında gerçekleşen iftar programında pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Büyükakın, "Bizler emanete asla ihanet etmeyecek ve emanete sahip çıkacak kardeşleriniziz. Bize güvenmeye devam edin" dedi.

Ramazan ayı boyunca hem deprem bölgesinde hem de Kocaeli'nin farklı yerlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu kez de pazarcı ve seyyar esnaf ile iftarda buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası tarafından İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftara, pazarcı ve seyyar esnaflar ile aileleri katıldı.

İftar sonrası pazarcı esnafı ve ailelerine katılımları için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Değerli pazarcı kardeşlerimizle aramızdaki kardeşlik ve dostluk hukuku bellidir. Bizler emanete asla ihanet etmeyecek ve emanete sahip çıkacak kardeşleriniziz. Bize güvenmeye devam edin. Allah tutuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazanız mübarek olsun. Bayrama da sevdikleriniz hep birlikte erişin inşallah. Nice bayramlar görün çocuğunuzla büyüklerinizle sağlık sıhhat içinde" dedi. - KOCAELİ