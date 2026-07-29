Başkan Bağlamış: 'Kayseri tarımının geleceğini güçlü iş birliğiyle inşa ediyoruz'

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter M. Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Genel Sekreter M. Burak Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'nin tarımsal kalkınmasına yön verecek stratejik yatırımlar ile devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Türkiye'nin en önemli tarımsal yatırım projeleri arasında yer alan Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) başta olmak üzere, yürütülen çalışmalar, yatırım takvimi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Organize Tarım Bölgesi'nin yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin tarımsal üretim vizyonunun en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgemiz, tamamlandığında modern sera teknolojileri, merkezi jeotermal ısıtma sistemi ve güçlü altyapısıyla ülkemizin örnek tarımsal üretim merkezlerinden biri olacaktır. Yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacak, yüksek katma değerli üretimi artıracak ve ihracata önemli katkılar sunacak bu yatırım, Kayseri'nin tarımsal geleceğine yön verecek stratejik bir projedir."

Bağlamış, projenin planlanan takvim doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, "Altyapı çalışmalarımız yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacak, merkezi jeotermal ısıtma sistemimizin en önemli unsurlarından biri olan Isı Merkezi inşaatına planlanan takvim doğrultusunda başlanacak, parsel bağlantıları tamamlanarak yatırımcılarımız sera üstyapı yatırımlarına geçecektir. Açılan jeotermal kuyularımızdan elde edilecek enerjiyle kurulacak merkezi sistem sayesinde Organize Tarım Bölgemiz, sürdürülebilir ve rekabetçi üretimin en güçlü örneklerinden biri olacaktır. Hedefimiz, 2027 yılında üretime başlayarak Kayseri'yi örtü altı tarımda Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri haline getirmektir" dedi.

Başkan Bağlamış, bu büyük yatırımın bugün ulaştığı noktada AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'ın önemli katkıları bulunduğunu vurgulayarak, "Organize Tarım Bölgemizin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alınması sürecinde, altyapı yatırımlarımızın hızlandırılmasında ve ihtiyaç duyulan kamu kaynaklarının planlanmasında Sayın Mustafa Elitaş'ın güçlü desteğini her zaman yanımızda hissettik. Kendileri, yalnızca süreci yakından takip eden değil; Kayseri'nin üretim, yatırım ve istihdam vizyonuna inanan, bu vizyonun hayata geçirilmesi için her platformda destek veren önemli bir devlet büyüğümüz olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, Organize Tarım Bölgesi'nin bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyacağı yatırımlar, merkezi ısıtma sistemi, enerji altyapısı ve yatırımcıların üretime geçiş süreci de ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Başkan Bağlamış açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kayseri Ticaret Borsası olarak hedefimiz; sadece bir Organize Tarım Bölgesi kurmak değil, teknolojiyle üreten, jeotermal enerjiyi en verimli şekilde kullanan, ihracat odaklı, sürdürülebilir ve yüksek katma değer oluşturan örnek bir üretim ekosistemi inşa etmektir. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüze ve özellikle yatırım sürecimizin her aşamasında desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kamu kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle Organize Tarım Bölgemizi en kısa sürede tamamlayarak Kayseri'mizi tarımsal üretim ve ihracatta çok daha güçlü bir konuma taşıyacağız."

Kayseri Ticaret Borsası, üretim, yatırım ve istihdam odaklı projelerini aynı kararlılıkla sürdürmeye devam ederken, Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tamamlanmasıyla birlikte şehrin tarımsal kalkınmasına, ülke ekonomisine ve gıda arz güvenliğine uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı