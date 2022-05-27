Başkan Alemdar: "Yapılan her çalışma ortak aklın eseri" - Haberler

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Başkan Alemdar: "Yapılan her çalışma ortak aklın eseri"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Alemdar: 'Yapılan her çalışma ortak aklın eseri'

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Meclis Üyesi Adem Kümbet, Muhtarlar Nevzat Ayvaz ve Seyfullah Arabacıoğlu ile birlikte Aşağıdereköy ve Yukarıdereköy Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Meclis Üyesi Adem Kümbet, Muhtarlar Nevzat Ayvaz ve Seyfullah Arabacıoğlu ile birlikte Aşağıdereköy ve Yukarıdereköy Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Serdivan'da hayata geçirilen her projenin, atılan her adımın, temelinde birlik, beraberlik, samimiyet ve ortak aklın olduğunu belirten Başkan Alemdar, "Yapılan çalışmaları birlikte değerlendirmek için bugün Yukarıdereköy ve Aşağıdereköy Mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde adımlarımızı bölge sakinlerimizin fikirlerini alarak ve gerekli istişareleri yaparak atıyoruz. Büyüğüyle küçüğüyle, genciyle yaşlısıyla her vatandaşımızın görüşü bizim için son derece önemli. Bu birliktelik sayesinde Serdivanımıza güzel eserler kazandırıyoruz ve kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Alemdar, Hisarcık, AK Parti, Kümbet, Yerel, Haberler

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