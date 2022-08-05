Başkan Akay, İlçedeki Üstyapı Çalışmalarını İnceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Akay, İlçedeki Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

Başkan Akay, İlçedeki Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapılan üstyapı çalışmalarını inceledi.

 - Güncelleme:

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapılan üstyapı çalışmalarını inceledi.

İlk olarak Narin ve 29 Ekim caddelerinde başlayan yol genişletme, kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Akay, daha sonra Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığı; Yener, Berk, Başaran ve Tosun sokaklarına gitti. Diğer caddeleri ve yol düzenleme çalışmalarını da inceleyen Akay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile Bağlık Mahallesi'ni ayıran Narin Caddesi ve 29 Ekim Caddelerinde düzenleme çalışmalarının başladığını belirterek, "Narin ve 29 Ekim Caddelerimizde yaklaşık 16 bin metrekare terrazo taş kaplama çalışması yapacağız. Altı bin 900 metre bordür çalışmasının yapılacağı caddelerimizde yaklaşık 43 bin metrekarelik yol ağını da asfalt ile kaplayacağız sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

Kızılpınar Vahap Akay Çerkezköy 29 Ekim Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title