Başkan Akay, İlçedeki Üstyapı Çalışmalarını İnceledi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapılan üstyapı çalışmalarını inceledi.

İlk olarak Narin ve 29 Ekim caddelerinde başlayan yol genişletme, kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Akay, daha sonra Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığı; Yener, Berk, Başaran ve Tosun sokaklarına gitti. Diğer caddeleri ve yol düzenleme çalışmalarını da inceleyen Akay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile Bağlık Mahallesi'ni ayıran Narin Caddesi ve 29 Ekim Caddelerinde düzenleme çalışmalarının başladığını belirterek, "Narin ve 29 Ekim Caddelerimizde yaklaşık 16 bin metrekare terrazo taş kaplama çalışması yapacağız. Altı bin 900 metre bordür çalışmasının yapılacağı caddelerimizde yaklaşık 43 bin metrekarelik yol ağını da asfalt ile kaplayacağız sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.