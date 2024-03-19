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Başıboş köpekler Bilecik'te tedirginlik yaratıyor

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Bilecik merkezinde sürüler halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşları endişelendiriyor. Kontrolsüz köpeklerin özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istiyor.

Bilecik'te sürüler halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde başıboş köpeklerin getirilip bırakılmasından şikayetçi olan vatandaşlar, sürü halinde dolaşan kontrolsüz köpeklerin özellikle savunmasız çocuklar için tehlike oluşturduğunu kaydettiler. Yetkililer tarafından bakım ve ihtiyaçları karşılanması gereken köpeklerin kontrolsüz bir şekilde kırsal alanlarda gezdiği görülürken, kendilerinin de bu konuda çaresiz kaldığını ileten vatandaşlar, üzücü bir olay yaşanmadan derhal önlem alınması için yetkililerden yardım beklediklerini söylediler.

Öte yandan bu bölgede yaşayan vatandaşlar köpeklerin sabaha kadar havladıklarını da dile getirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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