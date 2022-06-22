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Başarılı öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başarılı öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kutu Oyunları İl Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ile öğle yemeğinde buluştu.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kutu Oyunları İl Turnuvasında dereceye giren öğrenciler ile öğle yemeğinde buluştu.

Bilecik'te düzenlenen equilibrio, q-bitz, küre, pentagove mangala il birincisi olarak Kutu Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek öğrencilerle Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin öğle yemeğinde bir araya geldi. Gölpazarı adına şampiyona katılacak başarılı öğrencilerini tebrik eden Kaymakam Şahin, çeşitli hediyeler takdim etti. Kaymakam Şahin'e İlçe Jandarma Komutanı Cihat Emir, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğretmenler eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Hisarcık Bilecik Türkiye Yerel Haberler

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