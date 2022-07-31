Balıkesir yerel haberleri... 3. Burhaniye Kitap Fuarı Devam Ediyor

Balıkesir'de ilki 2019 yılında kitapseverlerle buluşan Burhaniye Kitap Fuarı, "Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba" temasıyla bu yıl 3'üncü kez düzenleniyor.

27 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek 3. Burhaniye Kitap Fuarı; CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Ahmet Akın'ın yanı sıra yazarlar, sanatçılar, bilim ve siyaset dünyasından birçok ismin katılımı ve yurttaşların ilgisiyle son gününe giriyor. Burhaniye Kitap Fuarı, edebiyat ve sanatı buluşturan paneller, söyleşiler, imzalar, sinema, tiyatro oyunları ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Fuar'ın 2'nci gününde "Demokrasilerde Yerel Gazeteciliğin Önemi" adlı panel düzenlendi. Balıkesir'de yayın yapan ve yerel gazete sahibi olan gazetecilerin, gazetecilik adına değerlendirmeler yaptıkları panelde; Hakan Sataroğlu, Aziz Han, Doğan Doğan ve Tayyar Toprak, mesleğin niteliği ve yaptığı görevler konusunda görüşlerini paylaştı. Panelin devamında, yerel gazetelerin yaşaması adına yapılması gerekenler ve etik görevlerin yerine getirilmesinin yanı sıra gazeteciliğin hukuki anlamda riskleri de tartışıldı.

Düzenlenen panel sonrası panelistlere Başkan Deveciler tarafından plaket takdim edildi. Plaket töreninde konuşan Deveciler, "Yerel gazetecilerle alakalı bu panelle Balıkesir'de bir ilk yaptık ve bunu devam ettireceğiz. Basının özgür olmasını savunuyorum. Bizim de eksiğimiz olduğunda gazetecilerin yazmasını onaylıyorum ki eksiklerimizi görelim" dedi.

Fuar'ın 3'üncü gün etkinlikleri kapsamında dün sevilen yazar Ayşe Kulin, "Ayşe Kulin Ne Yazar" isimli panelde yazarlığın ve kitapların değeri hakkında konuşurken; düzenlediği imza töreniyle de sevenleriyle bir araya geldi. İklim değişikliğiyle ilgili ise CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın moderatörlüğünü yürüttüğü "İklim Krizi" panelinin konuğu CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. 3. Burhaniye Kitap Fuarı, bugün sona erecek.