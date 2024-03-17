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Balık Tutkusuyla Tekne Sahibi Olan Aydınlı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tosun Demir'in 7 yıl önce başladığı ve tutkunu olduğu balıkçılık, tekne sahibi yaptı. Balık tutkusuyla geçen yılların ardından artık denizlerin özgürlüğünde kendine yer bulan Demir'in bu tutkusu hobiden öte, bir yaşam tarzına dönüştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tosun Demir'in 7 yıl önce başladığı ve tutkunu olduğu balıkçılık, tekne sahibi yaptı.

Yıllar önce kıyıda başladığı balık tutkusunu zamanla açık denizlere taşıyan Aydınlı Tosun Demir, vazgeçemediği balık tutkusu sayesinde tekne sahibi oldu. Balık tutkusuyla geçen yılların ardından artık denizlerin özgürlüğünde kendine yer bulan Demir'in bu tutkusu hobiden öte, bir yaşam tarzına dönüştü. Balık tutmanın sadece bir aktivite olmadığını belirten Demir, "Denizle buluştuğunuzda, o sonsuz maviye açıldığınızda hayatın ne kadar büyük olduğunu fark ediyorsunuz. Bu tutku benim için sadece balık tutmaktan ibaret değil, aynı zamanda bir özgürlük ve huzur kaynağı" şeklinde konuştu.

"Hem keyif hem ticaret"

Balık tutkusu sayesinde artık kendi teknesinin kaptanı olduğunu ifade eden Tosun Demir; "2016-17 yıllarına kadar kamış makine nedir, balık tutmak nedir bilmiyordum. Bir merakla balığa başladım. Kıyı balıkçılığı yaparken, bu merak sonrasında yetmedi denize açıldık. Bu zevk yetmedi tekne aldım. Daha sonra tekneyi büyüttüm. Şimdi yeniden büyütmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda tur yapmaya başladık. 3-4 arkadaş açılıyoruz, balığımızı tutuyoruz. Hem keyif hem ticaret yapmaya başladım. Balık tutkusu tekne sahibi yaptı yani beni. Tekne sahibi olmak da kolay değil, çok masraflı ama. Önceden balık tutmak nedir bilmezken şimdi sahip olduğum teknemin küçük bakımlarını yapar hale geldim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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