Azerbaycan Havayolları, Rusya'nın 10 şehrine uçuşları durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları, Bakü- Grozni seferini yapan yolcu uçağının düşmesi ve mevcut riskler nedeniyle Bakü'den Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşlarını iptal etti.

RUSYA'DA 10 ŞEHRE UÇUŞLAR DURDURULDU

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşlarını durdurdu. AZAL tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Saratov, Nizhny Novgorod ve Vladikavkaz şehirlerine uçuşların durdurulduğu bildirildi. Yolcuların, bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu ifade edildi. Havayolu şirketi böylece Rusya'nın 10 şehrine uçuşlarını durdurdu.

AZAL tarafından saatler önce yapılan açıklamada, J2-8243 sefer sayılı Bakü- Grozni uçuşunu gerçekleştiren Embraer 190 uçağının fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düşmesine ilişkin soruşturmanın ilk sonuçları ve mevcut riskler dikkate alınarak Bakü'den Rusya'nın 7 havalimanına yapılan uçuşlarının iptal edildiği duyurulmuştu. Rusya'nın Mineralnye Vody, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale havalimanlarına yapılan uçuşların uçuş güvenliğinde ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle 28 Aralık itibarıyla Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın kararına göre durdurulduğu ifade edilmişti.

UÇAK KAZASINDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Hava Yolları'na ait 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kentine acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu.