Aydın Valisi Canbolat, Yüzme Havuzu İnşaatını İnceledi

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımları arasında bulunan Efeler ilçesi Pınarbaşı mevkiinde yapımına başlanan Açık ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaatında detaylı incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlandığında bölgenin yüzme sporuna olan ilgisini artırması ve bölgede düzenlenecek yüzme organizasyonlarına ev sahipliği yapması beklenen önemli projenin gelişimini yakından takip eden Vali Canbolat, inşaat alanında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat sürecinin detaylı bir şekilde değerlendirildiği incelemede, havuz kompleksinin tasarımı ve ilerleme süreci hakkında da bilgilendirme yapıldı. - AYDIN