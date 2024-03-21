Aydın İncirliova'ya Yeni Tenis Kortları Yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İncirliova ilçesine yapılacak olan tenis kortlarının ihalesi, 19 Mart 2024 tarihi itibariyle sonuçlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tenis kortlarının hızlı bir şekilde inşa edilerek hizmete açılacağı belirtildi. Yeni tenis kortlarının hizmete açılmasıyla birlikte, bölgedeki sporcu yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturulmuş olacak. Bölgedeki spor severler ve gençler, yeni tenis kortlarının hizmete girmesiyle birlikte bu tesislerde spor yapma imkanına kavuşacak. - AYDIN