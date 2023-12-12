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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde park ve sosyal alan yenileme çalışmaları devam ediyor

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni park ve sosyal tesis yapım çalışmaları devam ederken, mevcut parklar da bakım ve onarım çalışmalarıyla yenilenerek ilçeye yeni görünüm kazandırılıyor.

Park ve sosyal alan bakımından Aydın'ın en zengin ilçelerinden biri olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni park ve sosyal tesis yapım çalışmaları devam ederken, mevcut parklar da bakım ve onarım çalışmalarıyla yenilenerek ilçeye yeni görünüm kazandırılıyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçe genelinde başlattığı yatırım hamlesinin yanı sıra yol, kaldırım, park ve sosyal tesis atağı ile de ilçeye ivme kazandırmaya devam ediyor.

Zaman içerisinde yoğun kullanım sonucu bakım gereken parklarda da yenileme çalışmalarına başlandığını, ilçe genelindeki mevcut parkların yeni bir görünüme kavuşturulacağını belirten Başkan Kaplan parklarda, spor aletleri, oyun grupları, zemin yenileme, ışıklandırma ile çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor diyerek, "Yeni park alanlarının yapımı devam ederken mevcut park, dinlenme alanları ile spor aletlerinin bakım ve onarımlarını sürdürüyoruz. İlçe genelinde ortak yaşam alanları, sosyal tesislerimizi ve çocuk oyun alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının çoğaltılmasını önemsiyoruz. Çocuklarımız bizim en kıymetli değerlerimiz. Onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor, yavrularımızın dilediğince eğlenmesi, ailelerinde huzurla vakit geçirebilmeleri için bir yandan yeni parklar yapıyor, bir yandan var olan parklarımızı yeniliyoruz. Her şey daha yaşanılabilir bir Koçarlı için" dedi.

Yenilenecek olan parklarda ve sosyal alanlarda inceleme yapan Başkan Kaplan, inceleme sonrasında "İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçemizde bulunan parklarımızın oyun gruplarını, peyzaj ve çevre düzenlemelerini tamamlıyoruz. Çocuklarımızın oyun alanlarını ve hemşerilerimizin vakit geçirebileceği alanları güzelleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza en iyi konforda hizmet vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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