Aydın İl Jandarma Komutanlığı Traktör ve Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü sürücülere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma trafik ekipleri traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik 'ROPS ve reflektör' eğitimi faaliyetleri kapsamında farklı tarihlerde; Karpuzlu ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde, Nazilli ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde ve Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde bulunan toplam 10 kişiye traktör sürücülerine trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı ile motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken konularında bilgilendirmelerde bulundu. Konularla ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için sürücüleri araçlarını kullanırken dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. - AYDIN