Üye Girişi
Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Traktör ve Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, traktör ve motosiklet sürücülerine eğitim verdi. Eğitimde traktörlerin güvenli kullanımı, ROPS sistemi ve motosiklet kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü sürücülere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma trafik ekipleri traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik 'ROPS ve reflektör' eğitimi faaliyetleri kapsamında farklı tarihlerde; Karpuzlu ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde, Nazilli ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde ve Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde bulunan toplam 10 kişiye traktör sürücülerine trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı ile motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken konularında bilgilendirmelerde bulundu. Konularla ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için sürücüleri araçlarını kullanırken dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Aydın Güvenlik Trafik Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title