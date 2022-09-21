Aydın haber | Aydın Karacasu'da Çömlekçiler Kış Hazırlığına Başladı

Aydın haber... Aydın’ın Karacasu ilçesinde çömlekçiler, geleneksel yöntemlerle yaptıkları çömlekler için kışlık çamur hazırlığı yapıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çömlekçiler, geleneksel yöntemlerle yaptıkları çömlekler için kışlık çamur hazırlığı yapıyor.

Karacasu'da çömlekçiler, kış aylarında soğuk havanın zorluk yaratması nedeniyle sonbaharın gelmesiyle birlikte çamur hazırlığına başladı. Belediyeden temin edilen topraklar, atölye önünde öğütülüp çömlek yapımı için çamur haline getiriliyor. Kazanlarda makine yardımıyla karıştırılan çamur, kalıplar halinde depolara istifleniyor.

30 KAZAN ÇAMUR HAZIRLANIYOR

25 yıldır ailesiyle birlikte bu işi yaptıklarını belirten Sema Ekiz, "Depoya atmak için 30 kazan çamur hazırlıyoruz. 10 el arabası toprak katıyorum bir kazana. Belediye getiriyor biz makinede öğütüyoruz, ondan sonra su katıp çamur yapıyoruz. Mesela şubat, marta kadar yetiyor. Kışın soğuk olduğu için şimdiden hazırlık yapıyoruz" dedi.