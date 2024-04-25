Aydın'da un fabrikası çalışanlarına KADES hakkında bilgilendirme yapıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan un fabrikası çalışanlarına jandarma tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen seminerde 6284 Sayılı Kanun, Kadına El Kalkamaz ve KADES Uygulaması konuları anlatıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan un fabrikası çalışanlarına jandarma tarafından Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke ilçesinde bulunan un fabrikasında çalışan vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, Kadına El Kalkamaz, KADES Uygulaması, konularında seminer faaliyeti icra edilerek kadın vatandaşlar bilgilendirildi. Vatandaşların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek broşür dağıtıldı. - AYDIN