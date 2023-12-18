Avcılar'ın Dilinden: Yerel Tarih Araştırması Kitabı Lansmanı ve Sergi Programı Düzenlendi

Avcılar Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçenin yerel tarihi açısından önem taşıyan ' Avcılar'ın Dilinden' adlı kitabın lansman ve sergi programı düzenlendi.

Avcılar ilçesinin yerel tarihi açısından büyük önem taşıyan kitabın hazırlanma sürecinde ilçenin 10 mahallesinden 134 Avcılarlı vatandaş geçmişten bugüne anılarını anlattı. Araştırma sırasında eski Avcılar Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu'ndan Rıfat Ilgazın oğlu yazar Aydın Ilgaz'a kadar bir çok isimin katkı sunduğu Avcılar'ın Dilinden Bir Yerel Tarih Araştırması'nda, 12 bin dakikayı aşan görüşmeler kitaplaştırıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU ÇALIŞMA ONLARCA ESERDEN YÜZLERCE YAPIDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Konuşmasında Avcılar'ın Dilinden Bir Yerel Tarih Araştırması hakkında bilgi veren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şunları kaydetti:

"Avcılar'ın sözlü tarih çalışması tamamlandı. Önemli eserlerimizden kitabımız yayından çıktı ve taze bir şekilde artık kamuoyu ile paylaşılıyor. Bugün Avcıların dilinden sözlü tarih çalışması kitabının lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma onlarca eserde yüzlerce yapıdan çok daha önemli çünkü, bu eser kaybolup gidecek geçmişimizi kitaplaştırdı. Özellikle bu gün bu eserin oluşmasına katkı sunan 134 Avcılarlıdan Eski Avcılar Belediye Başkanları'ndan rahmetli Tahsin, yine Avcılar'a Kars'tan gelen ilk kişilerden olan Mert Ali Akın ve yine ülkemizin en büyük sanatçılarından, en büyük romancılarından Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz'ın vefat ettiğini yaşamadığını görünce eser çok daha kıymetli hale geldi. Geç kalındığında telafisi imkansız ve bir daha bulamayacağımız geçmiş ve tarih artık kalıcı hale getirildi. Ne kadar erken başlansaydı o kadar iyiydi. Biz Avcılar'ın dilinden Avcılar'ı anlatan kitabı oluşturduk ve kalıcı hale getirdik. Bu nedenle mutluyum. Özellikle katkı sunan hocalarımıza ve sözlü beyanlarda bulunarak kitabın hazırlanmasına katkı sunan 134 Avcılarlıya, kültür müdürümüze, çalışma arkadaşlarımıza ve bu eserde emeği geçen herkese ben şimdiki ve geçmiş dönemde yaşayan Avcılarlılar adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum ve kitabımız hayırlı olsun."