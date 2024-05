Atatürk Üniversitesi Rektörü Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: Karşılıksız bir emek, kendinden fazla sevmek, şartsız kucaklamak, hep korumak kollamak, geleceğe bir eser yetiştirmektir annelik. Başımıza taç, derdimize ilaç, hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak bir yol arkadaşıdır annelerimiz. Dinimizin " öf" bile demeyi yasakladığı annelerimize verilen bu kıymetli makam sadece doğurmak ile de olmaz. Allah'ın merhametinin bir yansıması olarak dünyadaki her mazluma, her ihtiyacı olana, savunmasıza, korumasıza kol kanat gerebilen, onlar için üzülüp elinden geleni yapan her kadın bu kutsal vasfa sahiptir aslında. Hakları, emekleri asla ödenemeyecek, yerleri kimse ile doldurulamayacak annelerimizin ellerinden öpüyor bir nimet olarak görüp bu güzel günlerini kutluyoruz. - ERZURUM