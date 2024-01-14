Antalya'da Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'ndan 1.7 Milyon TL Kazanç

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayan 'Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası' 2023'te 23 bin 150 adet ürün satışı gerçekleştirerek 1 milyon 704 bin TL kazanç sağladı.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlamak için Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda 'Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nı Eylül 2022'de açtı. İlk etapta 20 kooperatifle başlayan mağaza 33 kooperatife ulaştı. 33 kooperatifin 2023 yılında 23 bin 150 adet ürünü satıldı. Rafları süsleyen el emeği göz nuru ürünlerden 1 milyon 704 bin TL kazanç sağlandı. Kadın kooperatifleri satış mağazasında erişteden reçele, pekmezden sirkeye birbirinden lezzetli ürünler, rengarenk hediyelik eşyalar rafları süslüyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini dile getirdi. Mağaza da kooperatiflere raf tahsisinin olduğu konsinye satış modelinin uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, "Şimdi yeni hizmete açtığımız Antalya Lokantamız da menüsünde bulunan erişte, tarhana, zeytin gibi yöresel lezzetlerimizi buradan temin ediyor. Artık, isteyen komşularımız Antalya Lokantamızda, coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinin tadına bakıp Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağaza'mızdan bu özel zeytini alabilir" diye konuştu.