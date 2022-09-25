Ankara yerel haberleri... Çankaya'dan Üniversitelilere Aşti'de Karşılama

Çankaya Belediyesi, Ankara'ya üniversite öğrenimi için şehir dışından gelen öğrencileri AŞTİ'de kurduğu "Yeni Evinize Hoş Geldiniz" masasında karşılıyor.

Çankaya Belediyesi, Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) Danışma Masası açtı. Masada, Çankaya Belediyesi Gençlik Birimi çalışanları Başkent'e gelen öğrencileri Ankara'daki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım, yurtlar ve Çankaya Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor. "Yeni Evinize Hoş Geldiniz" sloganıyla karşılanan öğrencilere özellikle öğrenim görecekleri üniversite ile yurtlara ulaşım konusunda destek veriliyor.

Üniversite öğrencilerine, Çankaya Belediyesi'nin hafta içi her akşam Belediye Başkanlığı binasındaki yemekhane ile 100. Yıl Çankaya Evi yemekhanesinde ücretsiz akşam yemeği verildiği bilgisi veriliyor. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı olan yemeğin yanı sıra çamaşırhane, Çankaya Evleri'nde yer alan kütüphaneler ile gençlere yönelik yabancı dil ve kişisel gelişim kurslarını içeren Kampüs Mahallede uygulamaları aktarılıyor.