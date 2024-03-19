Ankara'da Dr. Naki Akkerman Aşevi'nde Ramazan ayında günlük 3 bin 500 kişilik yemek dağıtılıyor

Ankara'da Kızılay'a bağlı Dr. Naki Akkerman Aşevi'nde Ramazan ayında günlük 3 bin 500 kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet veren Kızılay, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor. Ankara'da ise 1919 yılında kurularak 105 yıldır ihtiyaç sahiplerine hizmet eden Dr. Naki Akkerman Aşevi'nde ise Ramazan ayında günlük 3 bin 500 kişilik yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler, aşevinde, Ankara'nın 3 farklı dağıtım noktasına ulaştırılıyor. Yemeklerin bir kısmı paketlenerek vatandaşlara sunulurken dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olan ihtiyaç sahiplerinin evlerine de ulaştırılıyor. Ayrıca ilk kez Kızılay Ankara Dr. Naki Akkerman Aşevi'nde uygulanmaya başlanan otomasyon sistemi ile aşevine gelenlerin bilgilerine hızlıca erişiliyor. Yeni kimlik kartı veya Kızılay tarafından verilen akıllı kart ile aşevine gelen ihtiyaç sahipleri, otomasyona kimliklerini okuttuklarında kaç kişilik ihtiyaç olduğunu görülebiliyor.

Aşevlerinde kartlı otomasyon sistemleri uygulanmaya başlanacak

Yemeklerin hazırlandığı aşevinde açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerinde yemek dağıtımı için bir aşevi otomasyon programı geliştirdiklerini belirterek, "Bu aşevimizde Ankara Ulucanlar aşevinde de pilot uygulaması mevcut. Bu otomasyon programı, ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemesi yapıldıktan sonra kimlik kartlarına kaç kişi olduklarını ve ihtiyaçlarının miktarını tanımlamış oluyor. Bu şekilde arkada gördüğünüz turnikelerden geçiş sağlanıyor. Kart okunduğu zaman hem burada hem içeride dağıtım yapan aşçılarımızın görecekleri şekilde kaç kişi olduklarının bilgisi oluyor. ve biz bu şekilde aslında ne gereğinden fazla verip bir israfa neden olmuş oluyoruz. Ne de gereğinden az verip ihtiyaç sahiplerini yarım bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla bu otomasyon projemiz özellikle yerinden dağıtım yapılan bütün aşevlerimizde uygulanmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının ardından pişen yemekleri saklama kaplarına koyarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. - ANKARA