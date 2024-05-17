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Ankara'da 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenecek etkinlikler için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenecek etkinlikler için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ihtiyaç olması halinde 18.00'den itibaren, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesi'nin Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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