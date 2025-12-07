Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da, "Memleket Yönetimini Rize'den Trabzon'a Taşıyacağız" Sözlerini Eleştirenlere Yanıt Verdi

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Memleket yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız" sözleriyle ilgili eleştirilere, "Söylediğim sözü bir yıldır söylüyorum, partinin kuruluşunda da söyledim, rekabettir bu, mecazi bir şeydir. Memlekette başa güreşeceğiz. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki hizmet mevzilerinin tamamına talibiz' demenin kibarcasını söyledim. Tayyip Bey bunu Kayseri'den Rize'ye, Abdullah Gül de Isparta'dan Kayseri'ye çekti, böyledir bu. Aslında kibarca 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dedim" yanıtını verdi.

Ağıralioğlu, bir dizi program kapsamında geldiği memleketi Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şehrin planlanması konusunda yanlışlar yapıldığını, binalarda da estetik bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, Trabzon'un Yomra ilçesini örnek gösterdi.

Yavuz Ağıralioğlu, "Binalar yapıyorsun, arabaya binecekler ve buna yol lazım. Şimdi bunu planlayamayan bir siyasi maharetsizliğe Türkiye Yüzyılı dedirtiyorsunuz. Sen gözünün önündeki merteği görmüyorsun. Ne Türkiye Yüzyılı yani? Bina yapıyorsun, yolu planlamıyorsun, otoparkı planlamıyorsun, şehri planlamıyorsun, altyapıyı planlamıyorsun" diye konuştu.

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, "Siz, 'Memleketin yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız' dediniz, CHP bunu 'İmamoğlu'na destek' olarak yorumladı" hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Söylediğim sözü bir yıldır söylüyorum, partinin kuruluşunda da söyledim, rekabettir bu, mecazi bir şeydir. Memlette başa güreşeceğiz. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki hizmet mevzilerinin tamamına talibiz' demenin kibarcasını söyledim. Tayyip Bey bunu Kayseri'den Rize'ye, Abdullah Gül de Isparta'dan Kayseri'ye çekti, böyledir bu. Aslında kibarca 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dedim.

İlerleyen süreçte Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabildiği eşikte söylemek istiyordum. Ama Rize'den bazı arkadaşlarımızın ucuz hevesleri, AK Parti'den bazı arkadaşların ucuz hevesleri, mevzuyu suistimal edip ciddiyetsiz bir yere çekmeye gayret edince, 'Cumhurbaşkanlığı iradesi açıklıyorum' dedim. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı 23 yıldan kalana talibim, böldüğünü birleştirmeye, kırdığını toparlamaya, parmak salladığını sarıp sarmalamaya, boşalttığını doldurmaya, beklemediğini beklemeye, 85 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olmaya talibim, neyini anlamıyorsunuz?' demek zorunda kaldım. Bu da iyi oldu, memleketim burası benim. Memleketimde, bunun mümkün olduğunu iddia edebileceğim bir yerde söyledim. İyi oldu."

"Anahtar Parti Türk milletinin A planıdır"

Kendi hevesine memleketi kurban verecek insanlar olmadıklarını söyleyen Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Kendi şahsi kariyer planlarımıza memleket kurban edecek adam da değiliz. Bizim bir kariyer planımız var, Türk milletinin geleceği. Benim şahsi kariyer planım değildir siyaset. Siyaset benim memleket borcumdur. Bu borcu ödemeye karar verdiğim itirazla kuvvetlenmeye, itirazdan devletin, milletin yönetimine hizmeti olarak talip olmaya niyet ettiğim bir şehirde irademi beyan etmiş olmak da hayra vesile olmuştur. Ben hani arkadaşlara baştan biraz sitem ettim ama şimdi diyorum ki vaki olanda hayır vardır. Yani ben irademi açıklamış oldum. Yoksa Anahtar Parti kimsenin yediği değildir. Kimsenin B planı değildir. Anahtar Parti Türk milletinin A planıdır. Hiç kimsenin istetmesi olarak kurulmamıştır. Hiç kimseye bir kariyer planının aparatı olarak yardım etmek gibi bir gündemi asla yoktur. Tek gündemi Türk milletidir. Türk milletinden başka hiç kimseye eyvallah etmeyecektir. Siyasette bu çok basit bir ilke bu. Tenkit ettiklerinize benzemeyeceksiniz. Bunu hatırlattım. Yani iktidarı tenkit ederken bizim söylediğimiz şey şuydu; 'Kazanmak için her yolu mübah görüyorsunuz. Kazanmak için her yolu mübah görenler siyaseti ilkeyle ayakta tutamazlar' diyordum ben. Sonra altılı masa da kazanmak için her yolu mübah görme hastalığına tutuldu. 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ilkesizliği bizim ilkesel üstünlüğümüzü kaybettirir bize' dedim. Tayyip Erdoğan gitsin ama doğrulukla gitsin. Onu doğrulukla yenelim, ilkeyle yenelim, ölçüyle yenelim. Yani biz doğrulukla kaybetmeye göze alalım, bizim millet doğruluğu sever. Ama siz derseniz ki sen kazanmak için her yolu mübah görüyorsun, biz de kazanmak için her yolu mübah görüyoruz. 'Bizim milletimiz bildiği deliyi bilmediği akıllıya tercih eder' dedim ve isabet etti. Bildiğim şey oldu. Milletimi tanıdığımı zannediyorum, benim bildiğim şey oldu. Kaybetmek için aslında yapmamamız gereken birkaç şey vardı, onları yaptılar ve kaybettiler."

"Türkiye'nin tek sorunu var siyasetçiler"

Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'nin en büyük probleminin "siyasetçiler olduğunu" ifade ederek, "Türkiye'de şu problemimiz var, çözülemez. Şu anda Türkiye'nin tek sorunu var, siyasetçiler. Haddini bilmez siyasetçiler, hudut tanımaz siyasetçiler, devleti kendinin zanneder siyasetçiler, milleti marabası zanneder siyasetçiler, siyaseti zenginlik sebebi zanneden siyasetçiler, milletin malını mülkünü yer siyasetçiler, hesap vermez siyasetçiler, hak tanımaz, hukuk tanımaz siyasetçiler, kanun tanımaz, kural tanımaz siyasetçiler falan. Bizim memleketin gündemi, vallahi başka sorunu yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bana güvendiniz, 23 yıl arkamda dağ gibi durdunuz. Ben size öyle bir sistem kurdum ki, dünyanın en kötü adamı, bir vesile başınıza gelse bile size bir toplu iğne ucu kadar zarar veremez. Beni seçersiniz, seçmezsiniz. Ben kalırım, ölürüm, belli olmaz. Ağzına kadar hazineyi doldurdum. Borcunuz yok, faizsiz, enflasyonsuz bir ülke bıraktım, gürül gürül üniversiteler bıraktım, bir sistem bıraktım. Başına adam gelse de olur gelmese de olur" demesi gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Tayyip Bey şimdi bize diyor ki, 'Ben gidersem bittiniz'. Yahu siz tam olarak ne yaptınız ki siz gidince biz bitiyoruz? O yüzden ben bir sistem kuracağım. Partimizin politik aksının üstünde bu var, sistem kurmalıyız. İnsanlara bağlı olmayan, kurtarıcılardan bizi kurtaracak bir sistem. Biri gelince iyi olmayan, biri gidince batmayan. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, huzurumuzu kaçırmayan bir mekanizma kurmalıyız. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, bunu Anahtar Parti olarak biz yapacağız demiyorum. Türk milletinin bunu yapmaya kapasitesi var. Sadece siyaset bu terbiyeyle işini yaparsa, bunu yapmaya niyetlendiği andan itibaren bunu yapacak nice evlatlar var. Sağcısı da var, solcusu da var, vatanseveri de var, milliyetçisi de var, muhafazakarı da var, evlatları var bu memlekette."